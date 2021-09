Entre pasarelas y alfombras rojas: la historia del guardaespaldas de Michael Jackson, Kendall Jenner y Bella Hadid

El agente Newton fue guardaespaldas de celebridades como Michael Jackson, Kendall Jenner y Bella Hadid (Foto: IG / @simon.newton)

La vida de los famosos está llena de secretos e intrigas, sin embargo, son pocas las personas que tienen acceso a cada detalle de su día a día. Este es el caso de Simon Newton, quien se convirtió en guardaespaldas de importantes celebridades del medio internacional, entre las que se encuentran Michael Jackson, Kendall Jenner y Bella Hadid.

Su sueño de pequeño era ser soldado, no obstante, las circunstancias lo llevaron a formar parte de una empresa de seguridad privada en Irak. A principios de la década del 2000, trabajó durante dos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Afganistán; fue entonces cuando recibió una nueva propuesta laboral, pues le pedían que formara parte del equipo de seguridad de una persona que estaría en Londres, durante 10 días.

Sin más, Newton aceptó y se trasladó a la ciudad inglesa. Al llegar, recibió una papeleta que en donde se especificaba el nombre de su cliente: era Michael Jackson.

“Había venido a Londres para los World Music Awards en 2006 y se alojaba en el Hotel Hempel en Bayswater. Había fans que habían volado desde todo el mundo y habían comprado habitaciones en el hotel solo para poder estar en el vestíbulo cuando él bajaba todos los días”, señala el agente en un artículo publicado en el diario Neewsweek.

Michael Jackson al llegar a los World Music Awards 2006 acompañado del guardaespaldas Simon Newton (Foto: IG / @simon.newton)

Educado, discreto y agradable son los rasgos de la personalildad de Michael Jackson que Newton destaca en su relato. De esta forma, detalló que únicamente transportaban al cantante cuando era estrictamente necesario, pues todo el mundo deseaba verlo.

“No fue hasta muchos años después que me di cuenta de lo importante que era ese trabajo. Nunca solía decírselo a la gente, pero otros decían de mí: ‘él se ocupó de Michael Jackson’”

Después de este episodio, regresó a Afganistán y más tarde formó parte del equipo de seguridad de la familia real de Dubai en Londres durante dos años.

Newton durante una misión en Afganistán (Foto: IG / @simon.newton)

Ya al mando de su joven empresa de seguridad privada, en 2013 regresó a trabajar como guardaespaldas de otras celebridades, tales como la supermodelo Kate Moss o la cantante británica Rita Ora. Asimismo, cuidó a Naomi Campbell en múltiples ocasiones hasta que en la Semana de la Moda de Londres en 2014, se convirtió en guardaespaldas de la actriz y modelo estadounidense Kendall Jenner.

Otra joven que estuvo bajo su resguardo fue la joven modelo Bella Hadid, quien en 2015 tenía solo 18 años.

“Las modelos más jóvenes con las que he trabajado, Kendall Jenner, Bella Hadid y Gigi Hadid, son todas muy similares. Fueron muy educadas, muy amables, escucharon lo que les pedías que hicieran y siempre fueron muy complacientes. Fue muy fácil trabajar con ellas”

Kendall Jenner, Cara Delevigne y Newton durante la Fashion Week 2015 (Foto: IG / @simon.newton)

Fue tan buena la experiencia de Newton cuidando a las jóvenes modelos, que incluso llegó a dudar de que esa fuera su verdadera cara. Una de las ventajas de que Bella era una cara joven en ese momento fue que bastaba una chaqueta y sombrero para que pasara desapercibida, por lo que, a diferencia de Michael Jackson, se podía mover con relativa facilidad.

Por el contrario, la estatura y complexión de Newton lo hacen muy visible. Sin embargo, se esforzó en caminar con las manos en los bolsillos para parecer un “amigo” de la celebridad. No obstante, hubo momentos en los que tuvo que ser “más visible y dejar que la gente supiera que tenía una persona de seguridad con ella”.

“A Bella le gustaban algunos de mis atuendos, pero no recibí consejos de estilo de ella, a pesar de que aparecí en Vogue cuando trabajaba con ella”, indicó el agente.

Simon Newton entabló una relación cordial con la modelo Bella Hadid (Foto: IG / @simon.newton)

Entre los grandes retos que enfrentan los guardaespaldas de celebridades se encuentran la planificación de traslados y la logística de eventos. Asimismo, pasar horas en los sitios de trabajo de los famosos tales como alfombras rojas, escenarios y pasarelas de moda. A esto se suma la dificultad de elegir el atuendo adecuado para cada situación.

“Pero nunca tuve que mitigar ningún peligro grave con ninguna celebridad. No es solo porque he tenido suerte. Se necesita mucha planificación para trasladar a las personas. [...] También puedo hablar con la gente. Mis ojos se ven como si salieran en imágenes, así que parezco enojado, pero no lo estoy”, indicó el agente.

SEGUIR LEYENDO: