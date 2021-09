Cuánto cuesta el lujoso atuendo con el que Yalitza Aparicio arrasó en redes

FOTO: Instagram/@yalitzapariciomtz

Yalitza Aparicio, quién debutó como actriz en la película Roma de Alfonso Cuarón, se ha vuelto un ícono en muchos sentidos y ha colaborado con empresas de gran renombre. Por ello, en esta ocasión, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer con un atuendo sumamente a la vanguardia.

Así, desde su cuenta de Instagram compartió una fotografía en donde se le puede ver con el cabello suelto y algunos adornos en los mechones frontales. Pero esto no es lo más llamativo de la imagen, sino que cuenta con un pantalón y blusa con tonalidades amarillas, una falda negra zapatos negros y un llamativo bolso color azul pavorreal.

Todos estos elementos son parte de la colección Otoño Invierno 2021 de Prada y, a continuación te decimos cuánto vale este lujoso vestuario.

En primer lugar se tiene el bolso Prada Signaux de napa acolchada, el cual es de cuero y tiene líneas elegantes y minimalistas, además de una construcción con costuras inversas. Está inspirada en un estudio del triángulo y busca interpretaciones únicas del logo de la marca. Este artículo cuesta 2 mil 800 dólares, que equivalen a 56 mil 137 pesos mexicanos.

(Foto: Prada)

De la parte superior, la blusa se llama Jersey de cuello alto en lana y jacquard y es de tonalidades amarillas y granates. Consta de motivos geométricos que pretenden evocar los diseños de los años setenta y cuesta 1, 240 USD, es decir, 24 mil 860 pesos.

Respecto a la parte inferior, la falda es con raya diplomática y puede adquirirse por 1,430 USD (28,670 pesos). Es con un diseño cruzado de lana y se figura como un elemento refinado y tradicional, además de que está basado en el corte de sastre arquitectónico.

En cuanto a los leggins, no se encuentran en inventario, pero hay en existencia uno de el mismo material del jersey y son de jacquard de lana superfina. Estos cuestan 33,682 pesos mexicanos (1,680 USD).

(Foto: Prada)

Así, al contar el bolso, la falda y la blusa, el costo del atuendo sería aproximadamente de 109 mil 667 pesos y faltaría añadir el precio de los leggins y los zapatos que no se encontraron en el sitio oficial.

La imagen que subió Yalitza actualmente cuenta con 245 mil 614 me gusta y los internautas no dejaron de felicitarla por lo bien que lucía.

“No puedo de la emoción !! Me fascina !!!!! Te quiero tanto!!!”, “Lo único que puedo criticar de la maestra oaxaqueña, es que salió adelante para llevar en alto el nombre de Mexico y eso la hizo trascendental, que padre y que fregón FELICIDADES”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz y activista mexicana.

(Foto: Prada)

Sin embargo, también hubo quien se expresó desencantado por el atuendo que escogieron para ella.

“Me encantas tú, pero por favor. No me importa si eso es Prada, es bastante ridículo y de bastante mal gusto. Tú eres clásica. No sé qué les está pasando a las marcas según buenas, pero sus diseños son horribles”, expresó una seguidora de Yalitza.

“Será de la marca, pero no me gustó”, convino otro usuario. “Nada en contra de tu persona, pero el vestuario es horrendo”, “De la moda, lo que te acomoda”, “Será muy Prada, pero discúlpame, no, no y no”, opinaron otros usuarios de la red social.

SEGUIR LEYENDO