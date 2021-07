Las tres claves fundamentales para tener éxito profesional, según Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio remarcó que el activismo era una forma de dar visibilidad (Foto: Instagram @ger.parra)

Yalitza Aparicio no sólo es reconocida por su aparición en la película “Roma” de Alfonso Cuarón, sino que actualmente es una activista que lucha contra el racismo y machismo que existe en México. Ante su ascenso a la fama, la reconocida actriz reveló algunas de las cosas que realizó para estar donde se encuentra en estos momentos.

Fue desde una plática en el evento Jalisco Talent Land Digital 2021, donde Yalitza no sólo compartió algunos de las dificultades que ha tenido que atravesar desde su protagónico en el 2018, sino que ahondó en ciertas inseguridades que llegaron a ella.

”A pesar de los obstáculos que he afrontado, he sido constante en alcanzar las metas que me he propuesto” destacó. Asimismo ahondó que fue difícil procesar el éxito que le dejó el filme ganador de múltiples premios Óscar, al punto en que dudó en ocasiones si merecía todo lo que le estaba sucediendo.

Me ha costado tiempo procesarlo, asimilarlo, ha sido un trabajo muy grande por comprender si realmente me lo merecía, a veces con tantas voces a tu alrededor diciéndote que fue por suerte, llega un punto en que pierdes la confianza en ti, pero fue ahí que reaccioné y dije si no me la creo, nadie lo hará

Yalitza habló sobre su trayectoria (Foto: Jalisco Talent Land 2021/Cortesía)

Yalitza dijo que otra de las cosas complicadas que conllevó ser famosa, consistió en la pérdida de la privacidad, pues las redes sociales son una herramienta donde todas las personas pueden opinar de como lleva su vida. Sin embargo, la actriz expresó que algo positivo de ello es que todas las críticas abonan a su carrera.

“Me encantaría que la sociedad se de cuenta que todos somos seres humanos, que tenemos derechos que deben ser respetados, más allá de una idea que se ha forjado, de que las oportunidades se limitan por el color de piel u origen”, sentenció.

Respecto a los comentarios que ha recibido desde el principio, donde se mencionaba que no debería estar en una posición tan reconocida, debido a su origen y cultura, Aparicio, dio una contundente respuesta.

“No está mal que una persona con mis características esté en pantalla, está mal que pensemos de esa manera”, externó.

En cuanto a su crecimiento profesional, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, reveló que cuenta con tres claves fundamentales para seguir adelante, las cuales consisten en: confiar en sí misma, tener persistencia en lo que se anhela y ser coherente en la manera en que se piensa y actúa.

Yalitza dijo que otra de las cosas complicadas que conllevó ser famosa, consistió en la pérdida de la privacidad (Foto: Instagram @peacepeacenownow)

Cabe recordar que a finales de mayo, Yalitza participó en la campaña “#Poder Prieto” y “#Dondehay prieturahaysabrosura” en Twitter, desde la cual, diversos actores y actrices nacionales mostraron el orgullo de tener piel morena.

Mujeres y hombres que se desarrollan en la industria del entretenimiento y el espectáculo se mostraron a favor de la tendencia que se posicionó en Twitter para defender el color de piel.

Y es que históricamente, los actores y actrices morenos se han enfrentado a los estereotipos de los papeles que una persona con piel morena puede interpretar en series y películas.

Actores como Tenoch Huerta han denunciado que la industria ha normalizado que artistas de piel morena interpreten papeles de ladrones, trabajadores de limpieza, agricultores y personajes con un estatus social bajo.

Hay que resaltar que en este ámbito existen actores y actrices morenas con mucho talento, pero justamente son estos prejuicios los que no los dejan sobresalir.

