Su papel de “Pocahontas”, una mansión y muchos hombres: Yalitza Aparicio aclaró los rumores de su vida privada

Yalitza Aparicio sorprendió al hablar sobre los rumores de su vida personal (Foto: Instagram @ger.parra)

Yalitza Aparicio sorprendió al contestar diversos rumores que de ella se han dicho desde que saltó a la fama con la laureada película de Alfonso Cuarón Roma, cinta por la que incluso estuvo nominada como Mejor actriz en los Premios de la Academia 2019.

Ahora la joven compartió cuáles de las “habladurías” en torno a ella son ciertas y cuáles son mentira. “¿Contratas dobles para huir de la prensa?”, fue la primera pregunta que Yalitza contestó en un video colgado en su cuenta de YouTube.

“No, obviamente no, me encantaría poder hacer eso, pero no, siempre me ha tocado a mí…me ha sucedido que me confunden con alguien más, me ha pasado en dos ocasiones y la han pasado muy mal esas personas” dijo.

Sobre la versión que asegura que “tiene una fortuna de 3 millones de dólares”, la actriz aclaró: “¿En dónde está esa cuenta? No, lo que tengo es que casi todo, la mayoría de las actividades que realizo como que se van a fundaciones, se donan a algo, a otras causas, no creo haber llegado ya a eso”.

La actriz ya participó en su segunda película, esta vez al lado del director Luis Mandoki (Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Un rumor que surgió en 2020 es que la actriz de 27 años estaría considerada por Disney para dar vida a la princesa apache Pocahontas en una película de live-action a lo que la oriunda de Oaxaca aclaró: “Eso fue de hace tiempo, yo me enteré por cosas que me etiquetaban y yo de “wow”, hasta yo me estaba emocionando, realmente no sé de dónde comenzó ese rumor, pero no, en ningún momento.”

Yalitza también reveló que es verdad que lo primero que se compró con el sueldo que ganó por participar en Roma fueron varios libros en la Feria del libro del Zócalo de la Ciudad de México:

“Eso sí es verdad, cuando llegó ese primer ingreso justo estábamos en la Ciudad de México, había una feria de libros en el Zócalo, así que la chica que venía con nosotras que fue la que nos hizo el casting hasta Tlaxiaco, lo que quería era llevarnos a que conociéramos lugares y sabía que nos gusta la lectura a Nancy y a mí.

Sonó fuerte el rumor de que Yalitza sería una "Princesa Disney" (Foto: Captura de pantalla)

“Y dijo ‘vamos a que vean los libros’, pero niñas con dinero y libros fue una mala idea porque estábamos como en un parque de diversiones adquiriendo esos libros que siempre habíamos deseado, pero que no habíamos podido tener en físico, solamente en digital y no hay nada mejor que el aroma de un libro nuevo”, dijo sonriente en el video colgado en el canal donde cuenta con 147 mil suscriptores.

A la joven, formada como profesora de educación preescolar, la han relacionado sentimentalmente también con algunos hombres o hasta han inventado que posee una gran mansión y un auto de lujo. Así aclaró el punto:

“De repente sale que tengo muchos maridos, novios, hijos, y pues la verdad no sé dónde. Necesito encontrarlos. Es una nota que a mí me causa risa porque llegas a un punto en el que ya no te molesta, al contrario siempre es de ‘voy a ver qué nueva información hay sobre mí’. Recientemente me mandaron una captura donde decía “el carro de Yalitza”, lo mismo pasa que “tengo una casa”, pero pues nada, no veo las llaves, no sé cuándo me van a entregar esa casa”, bromeó la originaria de Tlaxiaco.

Se ha dicho que Yalitza posee una considerable fortuna gracias a su popularidad (Foto: Captura de pantalla)

Acerca de su trabajo como Educadora, mencionó que no cuenta con mucha experiencia en la profesión, aunque sí terminó la carrera, pero fue justo el momento cuando tuvo la oportunidad de incursionar en el cine:

“Yo terminé mi carrera que es Licenciada en Educación Preescolar, justo termino como en el mes de agosto y en septiembre comienzo con el proyecto de Roma. Terminé, me vine acá, durante el proceso en el que hacen una película, que la están editando, le están haciendo muchas cosas, en ese tiempo yo regreso a Tlaxiaco y comienzo a trabajar en un preescolar particular porque era más fácil ingresar, además solamente estuve en un interinato, cubriendo el lugar de una maestra embarazada, fue muy poco tiempo para mí”, reveló la actriz.

