Así reaccionó el papá de Natalia Téllez al enterarse que será abuelo

Natalia Téllez contó cómo reaccionó su padre ante la noticia de su embarazo (Fotografía Twitter: natalia_tellez)

Tras revelar su embarazo por medio de una publicación en Instagram, Natalia Téllez sigue dando detalles sobre su próximo hijo, pues el día de ayer reveló el sexo del bebé, además de contar que tiene cuatro meses de embarazo.

Natalia reveló el día de ayer en el programa Netas Divinas, que está esperando una niña, además de sus posibles nombres, los cuales son Emilia, Lucía, Miranda, propuestas que ha platicado con su pareja Antonio Zabala.

Después de contar que está esperando una niña, Natalia ha seguido revelando detalles sobre su embarazo, uno de los últimos fue revelado a través de una publicación en su cuenta de Instagram, pues afirmó que se encuentra grabando la película Permitidos a pesar de tener 4 meses de embarazo.

En la última edición de Netas Divinas, Natalia contó así cuál fue la reacción de su padre al decirle que estaba embarazada:

“A mi papá sí le dije antes que a todos, estaba trabajando demasiado e hice tiempo un día para ir a comer con él y con mi hermana, y a mi papá le dije: ‘vas a ser abuelo’ y en vez de sonreír, llorar o algo, como que se quedó congelado y su cachete se empezó a mover, como que temblaba un poco y yo decía: ‘¿estás contento, estás emocionado o qué?’”, contó Natalia.

El padre de Natalia ya compró un regalo para su próxima nieta (Fotografía Twitter: natalia_tellez)

Tras el impacto que le generó la noticia, el padre de Natalia se quedó pasmado, pero sus ojos revelaron su emoción: “Pero le veía los ojos, que de por sí son muy expresivos, muy luminosos y se los veía vidriosos, no llegando a llorar pero sí como si estuvieran llenos de agua. Después me llamó y me dijo: ‘Natalita, ¿sabes qué sueño yo?, que abrazo a un niño, que cargó a un bebé’. Está muy emocionado, ya hasta compró una cuna y la cargó a su edad”, reveló la conductora.

Además de narrar cómo fue que reaccionó su padre ante la noticia, Natalia también reveló que su mascota “Güero”, realizó un gesto que le dio una pista acerca de su posible embarazo aún antes de hacerse la prueba:

“Güero, según yo, ya sabía antes que todos, porque él es un perro muy grande, gordo y pesado, y siempre es más tosco porque me avienta su lomo en el cuerpo. Y antes de siquiera hacerme la prueba, el día anterior, se recargó y puso su trompa arriba de mi abdomen y Antonio dijo: ‘¡Ah, él sabe que estamos esperando un bebé!’, entonces creo que tal vez sí lo sepa”, dijo Natalia.

Natalia Téllez mostró su pancita de embarazada (Fotografía Instagram: natalia_tellez)

La conductora se tomó unos días para realizarse estudios prenatales y planear su embarazo, por lo que se ausentó del programa. Al igual que Natalia, Paola Rojas pasó varias semanas sin presentarse debido a su contagio de COVID-19, por lo que las dos conductoras estuvieron un largo tiempo sin verse.

Al encontrarse nuevamente en el set del programa, Paola mostró a sus seguidores de Instagram su emoción por ver nuevamente a su colega y amiga con las siguientes palabras:

“Me reencuentro con mi Natalita, ¡Felicidades! Ya vi que te tomaste algunos días para irte a multiplicar. Nos dejamos de ver algunas semanas y bueno, por eso no la veíamos en Netas Divinas, pero ya está de regreso, y ¡qué maravilla! Trae a su descendencia puesta ¡Ya se nota la panza!”, dijo la conductora al mostrar el baby bump de Natalia.

Natalia respondió con la misma emoción de su compañera: “Muchas gracias Paola, además ya te extrañaba porque llevábamos 100 años sin vernos”, dijo la conductora y continuó: “les digo, de frente es más normal y de lado es más mamá”.

