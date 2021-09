Carmelita Salinas y la ANDA ayudarán a Luis de Alba tras caída

El comediante será operado en la Ciudad de México (Fotografía: GoFundMe)

El día de ayer se dio a conocer que el comediante Luis de Alba se encontraba hospitalizado en la ciudad de Monterrey debido a una caída sufrida mientras se encontraba trabajando, por lo que sufrió una fractura cerca de la cadera.

En un comunicado expedido a medios de comunicación, el comediante afirmó que fue trasladado a un reconocido hospital de la ciudad para obtener atención médica, pues una cirugía para reparar el daño que provocó la caída sería inminente.

Después de darse a conocer la situación de salud de Luis de Alba, La Asociación Nacional de Actores (ANDA) se comunicó con Abigail Alfaro, la esposa del comediante, para ofrecer su apoyo, así lo comunicó en una entrevista para Chismorreo:

“Hablé ahorita para allá y me dijeron: ‘Si te vienes acá, aquí te ofrecemos más apoyo, y como la verdad el horno no está para bollos y la ANDA me puede ayudar más allá, pues bienvenido el apoyo, pero sé que la prótesis y todo eso voy a tener que conseguirlo aparte”, comentó la esposa de Luis de Alba.

El comediante necesitará una nueva prótesis de cadera (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

Asimismo, manifestó que se sentirá mejor estando en la Ciudad de México debido a que ahí se encuentran sus amigos y familiares, quienes también le brindarán su apoyo:

“La verdad es que me voy a sentir más cobijada estando en la Ciudad de México, porque aquí yo no conozco a nadie, me están diciendo que va a estar hospitalizado tres o cuatro semanas. Y estando allá, pues mira, amigos, compañeros y familia van a apoyarnos y va a ser diferente el proceso”, dijo Abigail.

La esposa del comediante también contó que Carmelita Salinas le ofreció su apoyo para cubrir la cifra correspondiente al traslado de Luis, pues sería necesaria una ambulancia para trasladarlo debido a su condición crítica.

“La señora Carmelita fue la que me dijo: ‘vente hija, ahí te va el dinero y tráetelo en una ambulancia, como debe de ser’, y pues es lo que voy a hacer. Carmelita es nuestro ángel de la guardia, ella siempre está pendiente de nosotros”, afirmó la esposa de Luis de Alba.

En el comunicado oficial expedido el día de ayer, Luis de Alba contó que, mientras se le realizaba una entrevista, sufrió una caída al pisar mal un escalón, la cual tuvo como consecuencia una fractura periprotésica de fémur derecho, la cual tiene proximidad con la prótesis de cadera que ya tenía el comediante.

La familia del comediante ha comenzado una recaudación de fondos para solventar los gastos de hospitalización (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

Debido a la difícil situación económica que la familia del comediante enfrenta debido a la escasez de espectáculos desde que comenzó la pandemia, comenzaron una recaudación de fondos en la página GoFundMe, con lo que se busca cubrir los gastos médicos generados por su estadía en el hospital de Monterrey y de la prótesis que necesitará.

La familia Luis de Alba afirmó mediante la página para recaudar fondos, que la prótesis tiene un costo elevado, por lo que están pidiendo 15 mil dólares, alrededor de 300 mil pesos mexicanos.

“A nombre de su familia, solicitamos el apoyo, cariño y colaboración de amigos, familia y seguidores, ya que debido a los duros momentos actuales y a una difícil situación económica (por la falta de trabajo de índole artística durante la pandemia), es imposible correr con el gasto fuerte de una cirugía y una prótesis nueva de costo elevado. Los gastos ascenderán a más de 400 mil pesos y sin haber trabajado la mayor parte del año, es una situación muy difícil”, afirmó el comunicado.

