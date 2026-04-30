México

Colectivos denuncian que feminicida de Alexis Gabriela, que está en libertad condicional, utiliza aplicaciones de citas

Alertaron a otras mujeres a tener cuidado con este perfil y pidieron denunciarlo

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“Una vez más, las autoridades dejaron en libertad a un feminicida. Y una vez más, somos nosotras quienes tenemos que cuidarnos entre todas”, denunciaron colectivos
“Una vez más, las autoridades dejaron en libertad a un feminicida. Y una vez más, somos nosotras quienes tenemos que cuidarnos entre todas”, denunciaron colectivos (Redes Sociales)

Sergio Arturo Alanís Ríos, feminicida de la joven de 17 años, Alexis Gabriel García, asesinada en Monterrey, se encuentra en libertad y diversos colectivos han denunciado que actualmente utiliza aplicaciones de citas.

Colectivos como Amicus Feminismo han reportado la existencia de un perfil en aplicaciones de citas con el nombre y fotografías de este hombre responsable del feminicidio de Alexis y agresiones físicas contra la madre y la hermana de la joven.

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La alerta comenzó en una publicación de Facebook donde una joven denunció que se encontró con el perfil de Sergio en Bumble y Badoo, dos conocidas aplicaciones de citas por internet.

“Un día as3sinas a tu ex novia y al otro día estás ofreciéndote en una app de citas como si fueras un gran partido”, se lee en el post de la joven.

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El caso generó alerta e indignación entre mujeres y colectivas feministas, quienes alertaron para que jóvenes no se dejen engañar por ese perfil y tengan cuidado, debido a que tiene un gran historial de violencia.

Por su parte, la colectiva Werwomenonfire reportó el caso bajo el título “ALERTA: un feminicida está libre”, advirtiendo lo peligroso que es que se encuentre libre y en busca de pareja después de haber asesinado Alexis García.

“Una vez más, las autoridades dejaron en libertad a un feminicida. Y una vez más, somos nosotras quienes tenemos que cuidarnos entre todas”, denunció la colectiva.

Pidió a las mujeres tener cuidado, “si llegan a tener contacto con él, manténganse alerta y prioricen su seguridad. Si lo identifican, reporten su perfil y alerten a otras mujeres”, escribieron a través de sus redes sociales.

Feminicidio de Alexis Gabriela García en 2016

En 2016 la joven Alexis Gabriela García, de 17 años, fue víctima de feminicidio por su expareja sentimental, Sergio Arturo Alanís Ríos, quien también agredió a la mamá y a la hermana de la joven.

Sergio Arturo Alanís Ríos huyó en una camioneta luego de asesinar a su expareja y fue detenido horas después por autoridades locales. Fue procesado y sentenciado a 19 años de prisión por el delito de homicidio calificado y lesiones.

El 12 de febrero de 2026, salió libre del Penal de Cadereyta luego de que su juicio sea abreviado debido a que se comprometió a pagar los gastos médicos de las víctimas, la mamá y la hermana de la joven a las que agredió cuando intentaron defenderla.

Con esto, Sergio fue puesto en libertad condicional, sin embargo, la razón para que la familia aceptara este trato pudo haber sido por necesidad económica más que por querer negociar con él.

De ahí el énfasis de colectivos feministas y mujeres usuarias de estas aplicaciones, en alertar a otras usuarias a tener cuidado con él y denunciar su perfil en caso de encontrarlo.

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