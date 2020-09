La “Chilindrina” no cierra las puertas del amor: María Antonieta de las Nieves quiere casarse de nuevo

La actriz María Antonieta de las Nieves dijo que no ha renunciado a la opción de volver a contraer matrimonio y aceptó que la soledad que padeció luego del fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, le pasó factura. El señor Fernández falleció el 15 de septiembre de 2019, por lo que estas fechas son de melancolía para la intérprete de la “Chilindrina”.

Y es que el matrimonio de la actriz, que duró por más de 48 años y que tuvo como resultado tres hijos, es una experiencia que está buscando repetir y no descartó volver a contraer nupcias. Y aunque dijo que se encuentra buscando prospectos, busca repetir una grata experiencia al igual que en su primer matrimonio, por lo que está buscando una pareja que sea tan buena como don Gabriel:

La actriz refirió que sus hijos se habían dado cuenta de que no estaba comiendo las porciones que acostumbraba, por lo que se preocuparon por su salud y le hablaron del tema, por lo que María Antonieta decidió pesarse y descubrió que había bajado 10 kilos, por lo que se encontraba un poco baja en relación a lo que pide su estatura. Fue ahí cuando comenzó a revisar su salud más constantemente aunque admitió que le gustó mucho poder volver a usar bikinis otra vez.

Bajé 10 kilos en 5 meses, para una mujer que mide 1:48 es muchísimo, o sea, estoy pesando 47 kilos ahorita, estoy ya en mi peso, porque yo mido 1:48, pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, la verdad es que ya tengo cinturita, ya podría lucir mi bikini, pero no lo voy a hacer (...) aunque ya lo hice jajaja en Acapulco

El fallecimiento de Gabriel Fernández fue dado a conocer a los medios por el actor Carlos Villagrán, quien interpretaba a “Quico” en la famosa comedia El Chavo del 8, y fue quien dio las condolencias en público a su antigua compañera, con quien tiene un lazo de amistad muy fuerte. María Antonieta de las Nieves dijo que su familia ya programó una misa por el primer aniversario luctuoso de su esposo en una iglesia en el pedregal como una forma de recordarlo luego de su partida.

Maria Antonieta vs Florinda Meza, un conflicto dentro del Chavo del 8

Dos de las integrantes del popular programa de comedia no tienen una relación de compañerismo como si la tienen todos los demás. Y es que, a pesar de que daban la apariencia de formar un gran elenco juntos, los integrantes tenían diversos problemas entre sí. Los más fuertes fueron los encontronazos casi siempre involucraban a Florinda Meza con prácticamente todo el staff.

Y es que, luego de que se acabara la relación laboral que las unía, las dos ex compañeras iniciaron una guerra de declaraciones. Según María Antonieta, uno de los factores que más generaba conflictos era la actitud que tenía la intérprete de “Doña Florinda”, además de que posteriormente intentó demandarla representando a Gómez Bolaños por hacer uso del personaje de “La Chilindrina”, supuestamente por hacerlo sin el supuesto permiso de Chespirito:

Florinda llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía (...) Una mujer que te coarta la la libertad para todo, debe ser muy difícil