Cuál fue el infame insulto que Mijares le decía a Lucero durante su matrimonio

La pareja se separó en 2011 sin especificar los verdaderos motivos (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

El matrimonio entre Lucero y Mijares ha sido uno de los más queridos por los mexicanos en las últimas décadas. Desde la transmisión de su boda en 1997 hasta su divorcio en 2011, ambos cantantes se ganaron un lugar en el corazón de sus fanáticos por la increíble pareja que formaron durante tantos años.

No obstante, su relación no fue prefecta y no estuvo exenta de violencias por parte del cantante, o eso dejó ver “La Novia de América”, quien durante el programa “El Retador” emitió un comentario que no pasó desapercibido por los fanáticos.

Ya es común que la pareja genere polémica durante este programa. Con coqueteos y preguntas incómodas, ambos han provocado intensas discusiones y rumores acerca de su relación, tanto en el pasado como para el futuro, por una posible reconciliación.

Aunque ahora, la declaración hecha por Lucero causó un mayor malestar, pues mientras Manuel Mijares daba su opinión acerca de la participación de Diana, al no encontrar palabras, la llamó “loca” para describir su emoción ante el talento de la cantante en formación.

Un comentario de Mijares desató la polémica declaración de Lucero durante el programa "El Retador" (Foto: Twitter/@LaVozMexico)

No obstante el elogio, Itatí Cantoral reveló que estuvo sorprendida al escuchar ese adjetivo, pues sólo a ella y a Lucero las ha llamado de esa manera. Ante ello, de manera apresurada, la ex esposa del “Soldado del amor” tomó la palabra y aseguró: “A mí me lo decía bastante, por cierto”.

En cuanto escuchó esto, el cantante no reaccionó y prosiguió con su comentario hacia una de las concursantes más impactes hasta el momento, la cual se convirtió en la retadora de Irlanda Valenzuela por su gran carisma y talento demostrados en el escenario.

No se especificó si los comentarios vertidos por la intérprete de “Vete con ella” fueron broma o no, pero hay un dicho muy conocido que versa: “Entre broma y broma, la verdad se asoma”. Así que cualquiera de las dos posibilidades puede ser la verdadera.

Cabe resaltar que su separación dejó más dudas que respuestas. Fue en marzo de 2011 cuando la noticia de su separación tras 14 años de unión causó conmoción. Con un comunicado difundido en Twitter, ambos intérpretes dieron a conocer una separación cordial, sin embargo no se mencionó la palabra divorcio.

Lucero y Mijares duraron 14 años juntos y tuvieron dos hijos (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

“Por esta vía, queremos hacer del conocimiento de los medios de comunicación, amigos y allegados, el final de una historia que ustedes vieron nacer. Desde hace ya varios meses habíamos tomado esta determinación pero creímos conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para que nuestros hijos lo tomaran de la mejor manera posible”, se lee en el texto redactado hace poco más de una década.

Asimismo, el comunicado destacó entonces que el saldo de esta unión son los dos hijos “maravillosos y una lista hermosa de acontecimientos que vivimos juntos”. También le pidieron a las personas que vieran este capítulo como el “final de una historia y el principio de una amistad que durará para toda la vida por los lazos que forjamos durante este tiempo”.

No faltaron las especulaciones en torno a que Lucero León, madre de Lucero Hogaza, supuestamente era muy entrometida en el matrimonio de los cantantes, además de supuestas infidelidades de la actriz: la relacionaron entonces con Marcelo Córdova, David Zepeda, Sergio Sendel -su coestelar en “Mañana es para siempre”- y con el empresario Michel Kuri, con quien efectivamente confirmó una relación de noviazgo tiempo después.

Ahora, con este comentario, una hipótesis más se suma a esta separación con más de 10 años. Quizá sean ciertas las acusaciones públicas de Lucero, aunque podrían sólo quedar en una simple broma de amigos. Sólo es cuestión de esperar y conocer la versión de la cantante.

SEGUIR LEYENDO