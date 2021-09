A cuánto asciende la fortuna de Lucero

La pandemia de COVID-19 tampoco detuvo el aumento de la fortuna de Lucero (FOTO: Instagram/@luceromexico)

Si de cantantes exitosas mexicanas se habla, el nombre de Lucero no puede faltar en las conversaciones. Con más de 40 años de carrera, “La novia de América” ha conquistado miles de corazones con su voz y logró convertirse en una de las personas más reconocidas e influyentes del país.

Con sólo 10 años, Lucerito inició en programas de televisión reconocidos durante la década de los ochentas, como lo fueron Alegrías de mediodía, Chiquilladas, Juguemos a cantar y América, ésta es tu canción.

Ahora, con 52 años y una carrera consolidada en territorio nacional e internacional, Lucero consolidó una enorme fortuna gracias a su música, comerciales y emprendimientos, los cuales le dejaron, y siguen generando, enormes ganancias que se reflejan en su estilo de vida.

De acuerdo con el sitio web Celebrity Net Worth, portal que da a conocer información sobre el patrimonio neto de las personalidades con base en estimaciones de información pública o con datos de primera mano de los famosos o sus representantes, la cantante y actriz cuenta con una fortuna valuada en USD 20 millones, equivalente a casi 400 millones de pesos.

Esta exorbitante cantidad la consiguió con arduo trabajo, pues cuenta con más de 30 álbumes, ha participado en más de 14 telenovelas y reality shows, en nueve películas (como actriz y en doblaje). Además cuanta con 13 programas conducidos por completo por ella, así como dos obras de teatro.

La famosa actriz ha participado en múltiples telenovelas, reality shows, películas y obras de teatro (Foto: @luceromexico/ Instagram)

No obstante, esta carrera artística no es suficiente para una mujer tan perseverante y trabajadora, pues también generó sus propios emprendimientos en diferentes campos. Uno de los más recientes se trata de su línea de calzado homónima, especializada en tenis y botas porque a su hija Lucerito Mijares no le gusta utilizar tacones.

“Tiene 14 años y no tiene un estilo tan de glamour, porque todavía no es tan señorita, ella es más bien súper cool, más casual”, aseguró en entrevista para la revista Quien durante la presentación de la marca en 2019.

Aunque la pandemia de COVID-19 detuvo todos los conciertos y proyectos para varias celebridades, a Lucero esto poco le afectó, pues sus ganancias aumentaron con diferentes proyectos. Uno de ellos fue un concierto virtual a principios de 2021 por el cual cobró 788 pesos a quisieran disfrutar de su voz durante tres días seguidos.

También recibió una enorme cantidad de dinero por las regalías obtenidas gracias a la retransmisión de la telenovela “Soy tu dueña”, en la que fue protagonista. Este proyecto sucedió en 2020 y con el hashtag #LuceroSoyTuDueña logró mayor impacto.

Lucero comenzó una serie de conciertos junto con su ex Mijares (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

De acuerdo con el portal “Cuánto gana”, este proyecto le otorgó un ingreso de hasta USD 50 mil, mismos que se fueron directo a sus cuentas bancarias.

Ahora, con los conciertos organizados junto a su ex esposo Mijares, con quien mantuvo un matrimonio desde 1997 hasta el 2011, sus arcas personales recaudarán algunos millones más, pues miles de personas están emocionadas por su regreso a los escenarios y fueron un éxito durante sus primeras fechas.

Cabe resaltar que todo este dinero ha sido fruto de su trabajo, por lo que no se tiene en cuenta el patrimonio que tiene junto con su actual pareja, Michel Kuri, sobrino del hombre más rico de México, Carlos Slim.

El empresario de ascendencia libanesa, es conocido, entre otras cosas, por ser uno de los socios del famoso restaurante Bross Oyster Bar, que se inauguró hace algunos años en la Ciudad de México. Estuvo casado con Ana Paula O´Farril, de quien se divorció y con quien tuvo tres hijos: Ana Paula Kuri, Michel Kuri Jr. y Santiago Kuri.

