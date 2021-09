“Par de imbéciles”: Gustavo Adolfo Infante reventó a Rey Grupero por una broma pesada

Gustavo Adolfo Infante, popular conductor en la rama de los espectáculos, se le fue a la yugular al comediante Rey Grupero por una broma pesada que lo hizo terminar en el doctor y con algunos malestares en el cuerpo.

Todo comenzó durante el programa “De Primera Mano”, pues en ese espacio Adolfo Infante estaba presentando las noticias más relevantes del mundo del espectáculo y segundos después recibió una llamada telefónica en plena transmisión.

De manera extraordinaria, el conductor interrumpió el programa para contestarle al ex de Cynthia Klitbo y dejarle en claro que “con él no se juega”.

Gustavo se escuchaba molesto con Rey Grupero y Pedro Moctezuma por una broma que le habían hecho el sábado pasado.

“O sea, a ver, a mi me invitan para una junta supuestamente para un proyecto y me salen con una estupidez. Perdóname pero yo no estoy para esos chistecitos