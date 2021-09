Murió Richard Buckley, aclamado editor de moda y esposo del diseñador Tom Ford por 35 años

Tom Ford y el periodista Richard Buckley se casaron en 2014 después de 27 años juntos (Photo by Kevin Parry/WireImage)

El renombrado periodista y editor de moda Richard Buckley, marido del diseñador y cineasta Tom Ford durante más de tres décadas, falleció el domingo a los 72 años. Así lo dio a conocer hace unas horas la firma del diseñador a través de un comunicado.

“El diseñador Tom Ford anuncia con gran tristeza el fallecimiento de Ricard Buckley, su amado esposo desde hace 35 años. Richard falleció pacíficamente en su casa de los Ángeles, con Tom y su hijo Jack a su lado. Ha muerto por causas naturales, tras una prolongada enfermedad”, informó un representantes de Ford este martes.

El famoso diseñador de moda, de 60 años, conoció a Buckley en 1986 en un desfile, y la pareja se casó en 2014. Son padres de Alexander John Ford Buckley, de ocho años.

Buckley era un reconocido editor y periodista de moda. Su carrera comenzó en New York Magazine en 1979 y continuó en publicaciones que incluyeron Women’s Wear Daily y Vanity Fair. También fue editor europeo de la revista Mirabella, editor colaborador de Vogue Italia y, en 1999 fue nombrado editor en jefe de Vogue Hommes International.

Richard Buckley y Tom Ford se conocieron en un desfile de moda (Photo by Nick Harvey/WireImage)

En 2016, el director de la película “A Single Man” (”Sólo un hombre”) habló con la revista estadounidense People sobre el momento en que conoció a su marido y se enamoró de él.

“Nuestros ojos se encontraron y en un mes vivíamos juntos”, dijo Ford durante una aparición en The Jess Cagle Interview. “Hemos estado juntos desde entonces”.

Incluso después de tres décadas, Ford dijo que podía recordar “vívidamente” la primera vez que conoció a Buckley. Los dos estaban un ascensor, y no pasó mucho tiempo para su conexión. Al final del viaje, Ford dijo que sabía que pasaría el resto de su vida con Buckley.

“Cuando el ascensor llegó en la planta baja, pensé: ‘Es el indicado’. Eso fue todo. Fue un clic“, continuó. “Fue literalmente amor a primera vista”. Fueron compañeros por 35 años.

Tom Ford pierde a su compañero de vida y padre de su hijo (WireImage)

Por su parte, Buckley recordó que cuando se conocieron, Tom Ford, quien por entonces todavía buscaba un hueco en el mundo de la moda, ya soñaba a lo grande. “Para nuestra primera cita fuimos a un restaurante barato del Upper East Side. Tom no paraba de hablar: ‘Y en 10 años estaré mostrando mi propia colección en París, y voy a ser millonario, y voy a hacer esto y lo otro”.

Ford no se equivocaba, y durante las más de tres décadas que vivieron juntos, Buckley fue testigo de los triunfos de su marido tanto en el mundo de la moda como en el del cine. En 1990, se mudó con él a Milán, donde el diseñador asumió la dirección creativa de Gucci y donde Buckley comenzó a trabajar para la revista Mirabella.

Ford se convirtió en el gran apoyo de su marido cuando en 1989, tres años después de empezar su relación, tuvo que ser operado de un cáncer de garganta. Según contaba el propio Buckley al diario The New York Times hace tres años, su marido le diseñó una bufanda de seda negra con aberturas y cuellos especiales para su tubo de traqueotomía. “Tom me ha visto pasar por muchas cosas. Desde mi cáncer de garganta a la muerte de mi hermano y mi madre con solo 48 horas de diferencia”, revelaba Buckley a la publicación.

Seguir leyendo: