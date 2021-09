“Mi vida cambió”: Jorge Alberti narró su terrible experiencia al contraer COVID-19

Jorge Alberti habló de su terrible experiencia tras contagiarse de COVID-19 y no haberse vacunado (Foto: Instagram/@jorge_alberti)

Jorge Alberti relató la mala experiencia que tuvo al contraer la COVID-19 y casi llegar a morir al no tener los cuidados necesarios para prevenir la enfermedad por pensar que él no se contagiaría.

El actor de telenovelas Jorge Alberti compartió a través de su cuenta de Instagram la terrible forma en que el SARS CoV-2 llegó a su vida y lo llevó a uno de los peores escenarios hace un mes, pues estuvo hospitalizado ya que fue diagnosticado con la variante Delta, una de las más peligrosas que se han desarrollado recientemente.

Según relató el protagonista de Vuélveme a querer, casi no llega a contar su historia porque estuvo más de dos semanas internado y otras tres en recuperación desde su casa. “Una experiencia horrible”, describió a sus peores días con la enfermedad.

Jorge se dijo sorprendido de lo lleno que estaba el hospital al que acudió de pacientes con COVID. En la sala que estaba fallecieron cinco personas (Foto: Instagram/@jorge_alberti)

Los primeros síntomas que vivió Alberti fueron los de una gripa normal, por lo que no pensó que fuera a ser COVID o algún problema de salud más grave, no acudió al hospital, pero con el pasar de los días las fiebres fueron muy altas y los dolores de cabeza no lo dejaron en paz, así que decidió ir con médicos, los cuales descartaron que fuera Coronavirus ya que tenía una buena oxigenación.

Jorge regresó a su casa con medicamento para la gripa, pero eso no ayudó en nada y, además, su hija dio positivo a la prueba del virus. Ya que los síntomas se intensificaron, nuevamente fue al nosocomio, en donde le realizaron diferentes estudios con los que diagnosticaron una posible neumonía y una infección en el oído, por lo que de nuevo tuvo que ir a su hogar y atenderse desde ahí.

Esa fue una de sus peores noches, dijo, pues no podía caminar sin agitarse, perdió completamente el apetito y los dolores de cabeza y fiebre continuaron. Revisó su oxigenación y al notar que era muy baja, acompañado de su esposa, fue al hospital y le suministraron oxígeno.

Alberti confesó que buscará vacunarse ya que no está dispuesto a pasar por algo similar (Foto: Instagram/@jorge_alberti)

Una vez más, le hicieron pruebas y salió positivo a COVID además de que sus pulmones ya presentaban una neumonía avanzada, esto en menos de 24 horas. Inmediatamente fue internado y puesto bajo observación en terapia intensiva.

Alberti confesó que ver a cientos de pacientes intubados por el hospital fue muy impactante, pues la mayoría estaba luchando por su vida, de la misma forma en que él lo hacía sin darse cuenta.

“Tú no sabes qué tan grave es. En tu mente tú no dice ‘me voy a morir’, tú dices ‘me voy a recuperar’, pero tu cuerpo no reacciona como tú quieres”, señaló.

El histrión se dijo muy sorprendido de la forma en que la COVID-19 le afectó, pues nunca pensó que esta enfermedad fuera a llegar a su vida ya que es una persona que se exige mucho al hacer ejercicio y que siempre está haciendo lo posible por mantener bien su salud.

Jorge Alberti salió de terapia intensiva después de una semana (Foto: Instagram/@jorge_alberti)

Lamentablemente, el puertorriqueño pensaba que él no se contagiaría y por este motivo no se vacunó. “Yo siempre estuve con numerosas personas con COVID y nunca me contagié (...) en un momento llegué a pensar que tenía inmunodeficiencia al COVID o tenía anticuerpos, hasta que me dio. Todos estamos vulnerables”.

Tras su terrible experiencia, hoy Jorge aseguró que esperará el tiempo debido para poder aplicarse la vacuna e invitó a su público a hacerlo si es que, como él, pensó de forma errónea que no la necesitaba. “Aprendí a la mala”, dijo.

