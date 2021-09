“Me sacó del hoyo”: Adriana Fonseca aseguró que Victoria Ruffo le salvó la vida

Adriana Fonseca relató cómo Victoria Ruffo la ayudó a salir de una relación amorosa tóxica (Foto: Instagram / @adrianafonsecaoficial)

Adriana Fonseca recordó una de sus relaciones sentimentales, en la cual sufrió violencia y terminó por consejo de su amiga y gran apoyo Victoria Ruffo, pues ella le aseguró que podría morir si continuaba dentro de ese noviazgo violento.

La actriz Adriana Fonseca en entrevista con Sale el Sol confesó que en varias de sus relaciones ha tenido problemas de violencia, pero una de ellas se convirtió en su pesadilla porque fue peor que las demás, incluso mencionó que la hizo “pagar un precio muy alto” y es por ello que no le gusta hablar a profundidad del tema.

“Me tocó vivir relaciones, una con patanes, y otra con manipuladores o personas tóxicas. Sí, en alguna de esas relaciones pagué un precio muy alto, muy muy alto, creo que no podría entrar en detalles porque sí es muy fuerte”, reveló la actriz.

Las actrices mantienen una cercana amistad desde hace varios años (Foto: Instagram/@adrianafonsecaoficial)

Pese a que no quiso revelar la identidad de la persona con la que se involucró sentimentalmente y la violentó, aseguró que de no haber sido por la intervención de su amiga y consejera Victoria Ruffo, ella no habría tomado la iniciativa de salir de esa relación y salvar su vida.

Según relató Fonseca, su integridad ya peligraba, pero ella no fue capaz de notarlo en el momento debido al tipo de manipulación que su pareja estaba ejerciendo sobre ella, por eso es que ahora agradece que la llamada Reina de las telenovelas la haya apoyado y pedido que dejara a su novio, pues no sabe qué podría haber sucedido de haber ocurrido lo contrario.

“Yo me acuerdo, Victoria Ruffo, que la amo y la adoro y me sacó del hoyo cuando yo estaba en que terminaba y no terminaba con esta relación mega tóxica ella me dijo ‘este hombre te va a matar, este hombre te va a matar’, y sí. Si yo hubiera seguido en esa relación, algo peor de lo que pasó me hubiera pasado”, confesó la actriz de Corazón valiente.

Adriana compartió que de no haber sido por Ruffo, ella podría haber pasado por una situación peor (Foto: Instagram/@adrianafonsecaoficial)

En redes sociales las actrices han demostrado lo cercanas que son, pues cuando hay oportunidad de reúnen y se ponen al tanto de lo que ha ocurrido en sus vidas.

Adriana compartió que desde su experiencia de primera mano puede decir que es complicado poder salir de una situación de ese tipo sin la ayuda de otra persona y habiendo sufrido violencia por parte de una de sus ex parejas se da cuenta de que la taza de feminicidios en México podría disminuir si es que se reducen las relaciones “tóxicas”.

“En esos momentos es muy muy difícil darte cuenta de que la otra persona te está manipulando, que la otra persona es la que está mal, que la otra persona es la que es tóxica y que tú vales y que si sucedió eso, mala suerte, no es tu culpa, es algo que desgraciadamente pasó. Para mí es increíble que exista esta cantidad de feminicidios, que México sea uno de los que encabeza la lista, la verdad, yo también he tenido miedo”, se sinceró la Fonseca.

Fonseca reprobó el número de feminicidios en México y pidió a las mujeres no echarse la culpa de ser víctimas de violencia (Foto: Instagram/@adrianafonsecaoficial)

La actriz reveló que en sus visitas a México, sobre todo en su natal Veracruz, ha sentir temor por su integridad, pues no se siente segura al salir a caminar por las calles o en la noche.

Después de varios noviazgos, Adriana se casó con el productor Iker Calderón hace nueve años, desde entonces han mantenido un estable matrimonio y han formado una familia en Estados Unidos, pues ambos buscaron suerte en Hollywood.

