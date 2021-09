“No era lo correcto”: Adamari López reveló por qué decidió separarse de Toni Costa

Adamari López anunció su separación de Toni Costa en marzo de este año (Fotografía: Telemundo)

En marzo de este año, Adamari López impactó con el anuncio de su separación de Toni Costa, con quien mantenía una relación desde 2011. La actriz reveló entre lágrimas que había decidido separarse del padre de su única hija en el programa Hoy día de Telemundo, lo cual causó conmoción entre sus fans.

En el transcurso de los meses han surgido diversos rumores acerca de los motivos de su separación, en especial la versión que apunta a una presunta infidelidad por parte del bailarín español.

A pesar de que se mantienen como amigos para asegurar el bienestar a su hija, Toni ha expresado en diversas ocasiones que no descarta una reconciliación, pero Adamari no había hablado acerca del tema hasta ahora.

La pareja estuvo casada durante 10 años (Foto: @toni/ Instagram)

En una entrevista para la revista People en Español, la puertorriqueña habló por primera vez ante la prensa acerca de su rompimiento con su ex esposo al contar que había situaciones dentro de su matrimonio que no podía permitir:

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo ya sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo”, afirmó la actriz puertorriqueña.

A pesar de no descartar las posibilidades de reconciliarse con Toni, Adamaris afirmó que en este momento su prioridad es el bienestar de su hija, el cual está en riesgo por los problemas que enfrentan como familia:

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, afirmó.

Aunque no descartan un regreso, ambos aseguran que su prioridad es el bienestar de su hija Foto: Instagram/@adamarilopez

La actriz contó que se encuentra tranquila y en bienestar emocional, además de desearle lo mismo a su ex pareja: “Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente”.

Por su parte, Toni Costa declaró en una entrevista para Suelta la Sopa hace unos días, que una reconciliación es posible, pero lo más importante es el bienestar de todos los miembros de la familia:

“Por supuesto. La vida da muchas vueltas. Al igual que nos dio la vuelta de la separación, nos puede dar la vuelta de la reconciliación, nada se sabe. Lo que importa es que estemos bien”, dijo el bailarín.

Adamari López y Toni Costa vacacionaron en Europa al lado de su hija Fotos: @adamarilopez / Instagram

Asimismo, habló acerca de las expectativas de los fans y seguidores que piden el regreso de la pareja:

“Entiendo que la gente esté ilusionada y quiera, pero bueno, al final todo es una decisión nuestra en la que lo que importa es que todos estemos bien, todas las partes y sobre todo de nuestra hija Alaïa”, afirmó el español.

Adamari y Toni se siguen frecuentando, recientemente realizaron un viaje por Europa en compañía de su hija, el cual documentaron a través de sus redes sociales.

La hija de la famosa pareja ha tomado de muy buena manera la separación de sus padres, pues a pesar de solo tener seis años, tiene un buen entendimiento de la situación según su padre:

“Nos ha demostrado una gran madurez, pese a tener seis años. Se ha acoplado muy bien a la situación, pero muy bien, nos dejó totalmente sorprendidos, también creo que fue porque nosotros tenemos una muy buena relación”, dijo Toni.

SEGUIR LEYENDO: