Por qué Cristian Castro nunca vería la serie de Luis Miguel pese a haber sido incluido

Cristian Castro se mostró en disgusto por cómo fue retratado (Foto: Instagram/@cristiancastropop).

Cristian Castro se mostró totalmente indiferente ante la serie de Luis Miguel, a pesar de estar presente en esa historia. Incluso la tachó de ser grotesca y desmedida: razones por las que no se ha interesado en verla.

El cantante de Azul negó totalmente su deseo en realizar una bioserie de su historia. Castro declaraba disgustado sobre la manera en que ha sido retratada la historia de El sol de México.

“Debe ser más sagrado el respeto a él, a su pasado”, calificó Cristian Castro. “Yo le tengo tanto respeto que no vi la serie, porque me parece grotesco”, sentenció el intérprete de pop.

Sobre su relación real con Luis Miguel, aclara que distancia de lo que se vio en la serie de Netflix. El capítulo donde aparece Cristian Castro fue calificado como él mismo como desmedido.

Cristian Castro y Luis Miguel rivalizaron en su juventud (Foto: Archivo)

“No sé a dónde apuntaban”, criticó para una entrevista en Ventaneando. Aseguró que el comportamiento celoso que se le veía a Luis Miguel no tiene un respaldo en la vida real. O cuando menos, es una representación exagerada.

A pesar de ello, Cristian Castro no tiene ninguna molestia hacia el cantante de Ahora te puedes marchar. Todo lo contrario, pues le muestra un profundo respeto y cariño, no obstante, su serie biográfica no tiene la misma admiración.

“No hay punto de comparación. El gran Luis Miguel es nuestro capitán (...). Es nuestro guía, al igual que Raphael, como José José y los pilares como es Juan Gabriel y Vicente Fernández”, apunta Castro.

Cristian Castro respeta a Luis Miguel (Foto: Archivo).

De igual modo, Cristian Castro reconoce que Luis Miguel fue quien creó la tendencia que los cantantes pop, como él, siguieron en su camino al éxito durante su época.

La admiración artística y personal hacia El sol de México no es un argumento suficiente para ver Luis Miguel, la serie. Aunque se sintió muy halagado con la interpretación del actor que le da vida en la bioserie.

Cristian Castro, por otra parte, está muy apenado que los cantantes en México no se apoyen. Según su experiencia, vocalistas en otras partes del mundo se asisten fuertemente en sus lanzamientos y giras. Hecho que no ha percibido en su natal México.

Actualmente, El gallito feliz emprendió un tour de conciertos junto a Mijares. Sus primeras fechas en Los Ángeles señalan a un verdadero éxito para los intérpretes pop.

Para finalizar su entrevista para Ventaneando, el cantante se sinceró con respecto a su vida amorosa. Reconoció que no ha logrado establecer una relación estable, pues prontamente entran en un lugar pantanoso.

A pesar de que la narración era para afligirse, Cristian Castro se mostró alegre y con una buena dosis de humor.

Luis Miguel, la serie lleva tres temporadas (Foto: EFE/Netflix).

Cristian Castro cantará en el Vaticano

El cantante mexicano tendrá el gusto de interpretar dos poemas en la capilla que comanda el Papa Francisco. El encuentro se va a dar gracias a que un empresario cercano al mandatario religioso, quien le ofreció musicalizar los textos.

El evento se llevará a cabo el 21 de septiembre. Cristian Castro unifica esfuerzos con el escritor Alejandro Roemmers, encargado de las letras y Nazareno Andorno, compositor de la música.

Los poemas de Roemmers son Si volviera vivir y Esta canción es para vos. La celebridad mexicana al enterarse que sería el encargado se sintió halagado y reconoció el honor que representa.

Bajo palabras de Castro, las composiciones literarias tiene frases de gran belleza y poder de conmover a los seguidores religiosos. Además aseguró que su madre y abuela estarán encantadas con su interpretación.

Papa Francisco y Cristian Castro coincidirían en el Vaticano (Fotos: Instagram/ @sanpedrohoyok / @cristiancastropop).

Desde entonces, Cristian Castro reside en Italia, ya que son contados los días para que suceda el evento. El intérprete de No podrás incursionará por primera vez música cristiana.

Su madre, Verónica Castro, está más que orgullosa con lo que está logrando su hijo, incluso sentía un poco de envidia al tener la oportunidad de cantar para el Papa Francisco.

SEGUIR LEYENDO: