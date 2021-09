“Ya sonrío genuinamente”: Andrea Escalona recordó a Magda Rodríguez en el día de la Independencia

Fotos: @magdaproducer - @andy_escalona

Andrea Escalona, conductora del famoso programa matutino “Hoy”, compartió una profunda reflexión recordando a su fallecida madre.

Fue en Noviembre de 2020, que Magda Rodríguez (Mamá de Andrea Escalona), falleció de manera sorpresiva tras sufrir una hemorragia interna.

“A ti que quizá estás pasando por un mal momento, que tuviste alguna pérdida, que pasaste por una caída tan dura que pensante ‘de esta no me voy a levantar’”, se lee al comienzo de su post. “Pasa…. por fortuna o desgracia todo pasa, no sé en cuanto tiempo, no te obligues a nada, abraza tu proceso y de manera natural sanaras”, escribió en Instagram.

“Sanar no significa que todo vuelva a la “normalidad”, sino que te levantas con la raspada y Dios quiera con el aprendizaje. Cuando pasó lo de mi mamá pensé que no volvería a ser feliz, que viviría incompleta”, comentó Andrea.

Además se sinceró sobre sus sentimientos y de su proceso de sanación: " Hoy me siento agradecida y plena, la extraño todos los días a todas horas pero como parte de seguir honrando a una mujer que amo tanto la vida, la estoy disfrutando, y ya no trato, ni aparento, ni lo forzó, ya me la estoy pasando bien, abrazando la pérdida pero ya sonrío genuinamente gracias a todos aquellos que han colaborado con esta sonrisa”.

“Hoy Día del perdón !! me quiero perdonar a mi, por exigirme tanto … cosas tan absurdas; como ser perfecta, no nací para ser perfecta sino para ser feliz, y no es que esté feliz todo el tiempo pero si la mayoría porque valoro y agradezco, las pérdidas o caídas que son grandes maestras” , se lee en el emotivo post.

“Me perdono por no darme el lugar que me corresponde y no sentirme merecedora en aspectos que poco a poco ya estoy sanando; como efecto dominó cuando sanas uno parece que sanarás muchos otros”

“Solo para recordarles que aunque pareciera que no, uno siempre tiene la decisión no importa el momento que estén pasando de echar para adelante esto no significa que no llores o no sientas, el dolor es parte importante en tu proceso, abrázalo pero por favor no te quedes estacionada (o) ahí” , compartió con sus seguidores la guapa conductora.

“Si les aseguro van a volver a sonreír genuinamente, solo levántate, sacude el polvo y continua … toma esa decisión” finalizó Andrea en su emotiva y conmovedora reflexión.

Su compañera de conducción: Andrea Legarreta , no dudó en mostrarle su apoyo a la cantante comentándole una serie de emoticones de corazón.

La conductora se vio envuelta en los días pasados, en una controversia al confundir a Miguel Hidalgo con Benito Juárez, en un juego en el programa de “Hoy”.

En la ronda donde participaron Andrea Escalona y Andrea Legarreta, las preguntas fueron con temática del mes patrio, es decir: “¿Dónde se posó el águila del Escudo Nacional?” “¿Cuál es el platillo que representa los colores de la bandera?” y “¿Quién es el padre de la patria?”.

Al momento de revisar, sus primeras dos respuestas estuvieron bien, lo que causó conmoción entre sus mismos compañeros fue que señaló al ex presidente Benito Juárez como el padre de la patria.

“Ya saquen de Hoy a la Escalona esta bien ignorante y es muy déspota”, “ajajaja eso es de primaria, y todavía dice que se parecen, que ignorante y que vergüenza” y “Escalona me haces reír” fueron algunos de los comentarios que internautas le hicieron a la conductora a través del canal de YouTube del programa de “Hoy”

