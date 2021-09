“Si siete veces me caigo, ocho me levanto”: Gloria Trevi resurgió de la pandemia entre la depresión y la música

A Gloria Trevi le gusta comer y echarle ganas (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

“Gotas de ‘cariñitina’”: es el secreto de Gloria Trevi para conservar su belleza a los 53 años, pero lo cierto es que la cantante tiene una estricta rutina que le permite continuar dentro del gusto del público, e incluso tener colaboraciones con Guaynaa.

La cantante nacida en Monterrey se ha enfocado en el tema empresarial, pero no descuidó su vida durante la pandemia, así logró hacer de todo durante este tiempo, pasar más tiempo con su familia y hasta grabar Nos volvimos locos.

“La verdad le echo muchas ganas al ejercicio. Le echo ganas a la dieta; cuando no, soy muy comelona. Me gusta comer bien. Más que nada eso, echarle ganas. Me cuido. Por ejemplo, durante la pandemia, saqué unas gomitas que tiene biotina para el cabello. Durante la pandemia he entrado al lado empresarial”, comentó en entrevista con Infobae México.

Gloria Trevi en la pandemia

La cantante se confesó con este medio digital sobre cómo vivió el confinamiento, que aunque a ella no afectó mucho, sí cambió por completo sus rutinas tanto de trabajo como familiares.

Foto: Graciela López/Cuartoscuro

“Le puse ejercicios a la gente, coreografías, me deprimí. Pero ya sabes que si siete veces me caigo, ocho me levanto. Hice música como para dos álbumes. Lo que queda de este año, les presentaré dos sencillos más. En el primer tercio del próximo año, les voy a presentar el álbum completo y una gira nueva. También estuve en pláticas, porque voy a sacar la bioserie. He estado muy activa. Grabé cuatro vídeos, he estado sin parar”, destacó.

Aseguró que se encuentra con la intención de querer sacar a la gente de la depresión, de la tristeza, por lo que incluso ya tiene en puerta la gira Isla Divina, con la que piensa iniciar un mundo nuevo para empezarlo de cero y bien.

Está a favor de las nuevas modalidades que la situación artística tomó: “En la industria, de que se hayan cerrado todos los conciertos, todos los teatros y que se han abierto otras ventanas. Por ejemplo, yo hice un streaming que fue bastante exitoso, me dio la oportunidad de dar un concierto a tiempo real en cientos de países. Fue bastante interesante, pero también raro. Imagínate no escuchar los aplausos: fue muy emotivo. Así como otros sectores de trabajo, hemos aprendido a reinventarnos. Si Dios quiere, el año que entra regresamos a la normalidad”.

Gloria también tiene algunos secretos de pandemia que confesó para Infobae México y tuvieron que ver mucho con sus ganas de salir adelante en medio de la situación sanitaria que persiste.

(Foto: Instagram/@gloriatrevi)

“Fue difícil entre trabajar y grabar poder deprimirte, levantarte, la incertidumbre. Pero también el decir: me voy pintar, me voy a arreglar, me voy a poner a crear. El momento de estar creando han sido momentos divertidos. Grabar la canción y el video con Mon Laferte fue muy divertido. Trabajar tanto con artistas como compositores. Estar con mi familia: nos fuimos a Disneylandia en un viaje de solo mamá e hijos”, añadió.

Sobre su serie biográfica comentó que saldrá a la luz sólo lo que ella desea, así sabremos “la historia de mi vida, verdaderamente contada por mí, por primera vez. El día de mañana estaré escuchando el primer capítulo, dando los comentarios. Va a ser muy emocionante”.

Gloria Trevi y Guaynaa con Nos volvimos locos

“Es un chavito que empezó hace poquito, tiene como dos años, pero es uno de los artistas con mayor crecimiento dentro de su carrera, sus redes, sus seguidores. Y bueno, se dio porque yo ya tenía la canción de Nos volvimos locos. La compuse con Leonel García, Marcela de Garza. Haz de cuenta que ya la tenía, tengo la versión que se puede cantar únicamente de mujer, pero a mí se me hacía súper bonita cantarla con un hombre”, añadió.

La grabación de este tema se hizo durante la pandemia porque para los artistas era “renovarse o morir” y la artista mexicana aseguró que es una responsabilidad muy grande con el público de sacar canciones, y música que alegré los corazones.

