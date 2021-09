El cantante mexico-americano Larry Hernández reveló el grave problema sexual que le dejó la COVID-19 (Foto: EFE/Alicia Civita)

A principios del pasado mes de agosto, el cantante Larry Hernández reveló que estuvo muy delicado de salud tras contagiarse de COVID-19. Desde sus redes sociales compartió unas publicaciones donde le pidió a sus fanáticos realizar oraciones para mejorar su salud debido a la preocupación que sentía al respecto de su padecimiento.

El tiempo pasó y logró dejar a un lado el concentrador de oxígeno que le ayudó a respirar de mejor manera. La enfermedad lo fue dejando y, pocos días después, reapareció completamente cambiado, desconocido, pues perdió hasta 10 kilos y el sentido del habla por unos momentos.

No obstante, con buena alimentación, ejercicio y los cuidados solicitados por su médico, el intérprete de “El Baleado” logró superar su contagio, aunque no salió del todo bien librado, pues las secuelas del virus SARS-CoV-2 en su cuerpo siguen causando estragos.

Por medio de una improvisada conferencia de prensa con diversos medios de comunicación, Hernández aseguró que su desempeño sexual se ha visto afectado desde su contagio el pasado 23 de julio.

“Tengo un doctor, que él después de que me dio COVID me volvió a sacar sangre y me dijo, después de un estudio de tres días, qué me había afectado el COVID. Fue como pudimos atacar nosotros. No voy a decir la cosa que me afectó mucho, Kenia obviamente me va a regañar”, indicó el cantautor.

El cantautor estuvo muy delicado de salud tras su contagio en julio pasado (Foto: Instagram/@larryhernandez)

Asimismo, detalló que esta situación lo orilló a tomar unas enormes pastillas de testosterona para aumentar su potencia sexual. Por ello, exhortó a las personas a realizarse los estudios necesarios para conocer, completamente, las afectaciones que la COVID-19 provocó en los cuerpos.

“Desgraciadamente las personas no tienen los recursos de sacarse sangre, pero si tienen los recursos por favor vayan, tienen que saber qué les afectó el COVID, y a mí me afectó dos cosas que estoy ahorita trabajando en ellas”, dijo Larry.

Sobre su situación con los medios de comunicación, criticó a los responsables de dar a conocer su estado de salud sin que antes lo hubiera comentado él, pero también agradeció a las personas que oraron para que su recuperación fuera exitosa.

“He estado recuperándome poco a poco. Se ha juzgado mucho de que yo inventé eso. Ya le había avisado a mi mamá y sabía que había mucha gente que me tiene cariño y que la oración iba a ayudarme a salir”, mencionó el cantante de “Ojalá que te vaya mal”.

Larry Hernández también perdió 10 kilos y se mantuvo sin hablar varios días (Foto: Especial)

También aprovechó el espacio para deslindarse de la fuga de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde que rompió el arresto domiciliario tras su demanda por fraude, pues muchas personas lo confunden con él por el simple hecho de llamarse igual.

“Que no mam*n. El que está dictando una nota o está subiendo una nota a las plataformas digitales de noticias deben entender que es su trabajo, entonces los mismos fans me mandaban ‘¿qué traes con Ninel Conde?’, pérate, la conozco yo, muy bonita persona y todo, pero nunca me la topo, el otro Larry sí”, sentenció entre risas.

Investigaciones realizadas hasta el día de hoy demostraron que la COVID-19 sí tiene una relación estrecha con la disminución en el desempeño sexual de los hombres, pues provoca disfunción eréctil. Doctores en Estados Unidos, como Rahul Mehan, urólogo de Banner Health en Mesa, Arizona; y Dena Grayson, experta en enfermedades infecciosas, lo han confirmado.

El coronavirus provoca hiperinflamación en el cuerpo, lo que propicia la formación de pequeños coágulos de sangre e hinchazón en el revestimiento de los vasos sanguíneos, situación que limita el suministro de sangre al pene. Además, reduce los niveles de testosterona y la fertilidad.

