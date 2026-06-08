Pico y placa regional del lunes 8 de junio: anuncian multas de $633.200 para quienes incumplan la medida para ingresar a Bogotá

La restricción de movilidad en Bogotá regirá para vehículos particulares en accesos como la autopista Norte, la autopista Sur, la calle 13, la calle 80 y la carrera 7 - crédito Alcaldía de Bogotá

El domingo 8 de junio, Bogotá y Cundinamarca implementarán una serie de medidas especiales de movilidad para facilitar el retorno de miles de viajeros que aprovecharon el puente festivo de Corpus Christi.

La Secretaría Distrital de Movilidad activará la ya conocida medida de Pico y placa regional en todos los corredores de ingreso a la ciudad, mientras que la Gobernación de Cundinamarca coordinará operativos y cambios en la circulación vehicular para garantizar un regreso seguro y ordenado.

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¿Cómo funcionará el Pico y placa regional en Bogotá?

La restricción aplicará exclusivamente a los vehículos particulares que ingresen a Bogotá por los principales accesos. El objetivo es organizar el flujo vehicular, mejorar los tiempos de desplazamiento y promover una movilidad más eficiente y segura. Las condiciones son claras:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso está permitido únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m. el ingreso será libre, sin restricción de pico y placa regional.

El Pico y Placa Regional en Bogotá permitirá el ingreso de placas pares entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. y de placas impares entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Corredores donde aplica la restricción

La medida se hará efectiva en estos corredores de ingreso a Bogotá:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte - sur.

Autopista Sur: desde límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur - norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente - oriente.

Avenida Calle 80: desde puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente - oriente.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte - sur.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur - norte.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte - sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente - occidente.

Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente - occidente.

Sanciones y recomendaciones

Quienes no acaten la restricción de pico y placa regional se exponen a una multa de $633.200. Por eso, la Secretaría de Movilidad recomienda planificar el regreso con anticipación, respetar los horarios establecidos y consultar los canales oficiales para evitar contratiempos y congestiones.

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La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que incumplir el Pico y Placa Regional en Bogotá genera una multa de $633.200 - crédito Secretaría de Movilidad

Medidas especiales en Cundinamarca

La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca estima que más de 2,1 millones de vehículos circularán por los principales corredores del departamento durante el puente festivo. Para atender este flujo, se implementarán:

Reversibles en los corredores Apulo-la Mesa-Mosquera-Bogotá y Soacha, con acompañamiento de la Policía de Tránsito y organismos de emergencia.

Reversible continuo entre Apulo y Mosquera el lunes festivo, de 10:00 a. m. a 11:59 p. m.

Reversible en Soacha, entre la intersección de la avenida Canoas y la avenida San Marón, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. para facilitar el ingreso a Bogotá.

Restricción para vehículos de carga igual o superior a 3,4 toneladas en corredores estratégicos, y el mismo pico y placa regional para ingresar a Bogotá: placas pares de 12:00 m. a 4:00 p. m. y placas impares de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Como apoyo a la gestión de la movilidad, los usuarios pueden consultar el Tablero 360 de Movilidad y el tablero de velocidades desarrollado con Waze, que entregan información en tiempo real sobre el estado de las vías en 22 corredores de Cundinamarca.

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Cundinamarca implementará reversibles en los corredores Apulo-La Mesa-Mosquera-Bogotá y Soacha para facilitar el ingreso a Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las cifras del puente festivo de Corpus Christi de 2025 son un claro llamado a la responsabilidad: 13 personas fallecidas y 22 lesionadas en siniestros viales, con los motociclistas como los más afectados. Por ello, las autoridades reiteran el llamado a reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito, evitar conductas de riesgo y descansar adecuadamente antes de conducir.