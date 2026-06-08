Colombia

Pico y placa regional del lunes 8 de junio: anuncian multas de $633.200 para quienes incumplan la medida para ingresar a Bogotá

Los operativos incluirán cambios de sentido en Apulo–La Mesa–Mosquera–Bogotá y en Soacha, además de la restricción a carga desde 3,4 toneladas y apoyo con tableros en tiempo real en 22 corredores

Guardar
Google icon
La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
La restricción de movilidad en Bogotá regirá para vehículos particulares en accesos como la autopista Norte, la autopista Sur, la calle 13, la calle 80 y la carrera 7 - crédito Alcaldía de Bogotá

El domingo 8 de junio, Bogotá y Cundinamarca implementarán una serie de medidas especiales de movilidad para facilitar el retorno de miles de viajeros que aprovecharon el puente festivo de Corpus Christi.

La Secretaría Distrital de Movilidad activará la ya conocida medida de Pico y placa regional en todos los corredores de ingreso a la ciudad, mientras que la Gobernación de Cundinamarca coordinará operativos y cambios en la circulación vehicular para garantizar un regreso seguro y ordenado.

PUBLICIDAD

¿Cómo funcionará el Pico y placa regional en Bogotá?

La restricción aplicará exclusivamente a los vehículos particulares que ingresen a Bogotá por los principales accesos. El objetivo es organizar el flujo vehicular, mejorar los tiempos de desplazamiento y promover una movilidad más eficiente y segura. Las condiciones son claras:

  • De 12:00 m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso está permitido únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
  • Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m. el ingreso será libre, sin restricción de pico y placa regional.
🚗12 m. a 4 p.m. ingresan placas pares. 🛻4 p.m. a 8 p.m. ingresan placas impares - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X
El Pico y Placa Regional en Bogotá permitirá el ingreso de placas pares entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. y de placas impares entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Corredores donde aplica la restricción

La medida se hará efectiva en estos corredores de ingreso a Bogotá:

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte - sur.
  • Autopista Sur: desde límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur - norte. 
  • Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente - oriente. 
  • Avenida Calle 80: desde puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente - oriente.
  • Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte - sur. 
  • Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur - norte. 
  • Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte - sur. 
  • Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente - occidente. 
  • Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente - occidente.
  • Sanciones y recomendaciones

Quienes no acaten la restricción de pico y placa regional se exponen a una multa de $633.200. Por eso, la Secretaría de Movilidad recomienda planificar el regreso con anticipación, respetar los horarios establecidos y consultar los canales oficiales para evitar contratiempos y congestiones.

PUBLICIDAD

Estará en operación más de 1.200 unidades, entre Policía de Tránsito, Agentes Civiles de Tránsito y Grupo Guía - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que incumplir el Pico y Placa Regional en Bogotá genera una multa de $633.200 - crédito Secretaría de Movilidad

Medidas especiales en Cundinamarca

La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca estima que más de 2,1 millones de vehículos circularán por los principales corredores del departamento durante el puente festivo. Para atender este flujo, se implementarán:

  • Reversibles en los corredores Apulo-la Mesa-Mosquera-Bogotá y Soacha, con acompañamiento de la Policía de Tránsito y organismos de emergencia.
  • Reversible continuo entre Apulo y Mosquera el lunes festivo, de 10:00 a. m. a 11:59 p. m.
  • Reversible en Soacha, entre la intersección de la avenida Canoas y la avenida San Marón, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. para facilitar el ingreso a Bogotá.
  • Restricción para vehículos de carga igual o superior a 3,4 toneladas en corredores estratégicos, y el mismo pico y placa regional para ingresar a Bogotá: placas pares de 12:00 m. a 4:00 p. m. y placas impares de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Como apoyo a la gestión de la movilidad, los usuarios pueden consultar el Tablero 360 de Movilidad y el tablero de velocidades desarrollado con Waze, que entregan información en tiempo real sobre el estado de las vías en 22 corredores de Cundinamarca.

Un total de 44 controles y nueve puntos supervisarán el cumplimiento del pico y placa regional - crédito Gobernación de Cundinamarca
Cundinamarca implementará reversibles en los corredores Apulo-La Mesa-Mosquera-Bogotá y Soacha para facilitar el ingreso a Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las cifras del puente festivo de Corpus Christi de 2025 son un claro llamado a la responsabilidad: 13 personas fallecidas y 22 lesionadas en siniestros viales, con los motociclistas como los más afectados. Por ello, las autoridades reiteran el llamado a reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito, evitar conductas de riesgo y descansar adecuadamente antes de conducir.

Temas Relacionados

Pico y placa regionalPlan RetornoTránsito BogotáTránsito CundinamarcaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

La Tricolor jugará ante la selección asiática en San Diego, California y Néstor Lorenzo cuenta con el plantel completo para el duelo que terminará de pulir detalles tácticos

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Nueva medida del Gobierno Petro busca que las empresas de mensajería manejen las cuentas de ahorro con reglas diferentes a las de los bancos

Colombia Fintech puso el foco en la fragmentación del sistema y en la inequidad del mismo. Dijo que la propuesta presenta riesgos en materia regulatoria, técnica y operativa que todavía no fueron evaluados de manera adecuada

Nueva medida del Gobierno Petro busca que las empresas de mensajería manejen las cuentas de ahorro con reglas diferentes a las de los bancos

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”

El portero tiene contrato vigente con Once Caldas y debutó profesionalmente en Envigado. Jugó 21 partidos como titular en el 2026 y alcanzó los cuatro partidos sin recibir goles

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”

Álvaro Uribe Vélez homenajeó la memoria de Miguel Uribe Turbay junto a líderes del Centro Democrático: “Descanse en paz”

El expresidente asistió a una misa católica junto a otros líderes políticos de su partido con el propósito de rezar por el dirigente, al cumplirse un año del atentado armado que terminó con su vida

Álvaro Uribe Vélez homenajeó la memoria de Miguel Uribe Turbay junto a líderes del Centro Democrático: “Descanse en paz”

Tren de la Sabana se descarriló con cerca de 600 pasajeros a bordo en Bogotá: esto se sabe

La emergencia ocurrió en la NQS con Calle 63, en una zona de alto flujo vehicular, y obligó a detener el servicio mientras personal técnico y de atención verificaba a los ocupantes y la seguridad

Tren de la Sabana se descarriló con cerca de 600 pasajeros a bordo en Bogotá: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Jhon Alex Castaño sorprendió al joven que fue reducido por policías en Bogotá: llevó regalos para él y su perrita

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Karol G se robó todas las miradas en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1

Karol G hizo sorpresiva aparición en Estocolmo, mientras se prepara para su gira: su apariencia llamó la atención

Deportes

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”

Selección Colombia: Ramón Jesurún reveló cuál es el objetivo oficial del equipo en la Copa del Mundo 2026

Ramón Jesurún reveló qué tan posible es que Bogotá sea sede de la selección Colombia en la próxima Eliminatoria

Tulio Gómez, dueño de América, protagonizó fuerte agarrón con periodista que develó cuál sería el ‘plan’ del segundo semestre: “Vamos a ver si...”