Ellas son las actrices relacionadas con la política en México

Sin lugar a dudas, las relaciones que provienen de asociar el mundo de la política con el de los espectáculos son de lo más ordinario, pero también de los más polémicos y es que por décadas han dado de qué hablar a ambos mundos e incluiso al país. Figuras de la pantalla se han visto relacionadas al mundo de diplomacia, algunas de ellas han sido: Sasha Montenegro, Angélica Rivera y recientemente, Anahí.

Una de las primeras relaciones que dio para hablar fue cuando el ex presidente López Portillo y la ex vedette de origen Italiano, Aleksandra Aćimović Popović (Sasha Montenegro) se encontraban en una relación. Ella Nació en Bari, Italia, el 20 de enero de 1946, donde sus sus padres se establecieron tras abandonar su natal Yugoslavia, su familia se mudó a Argentina ese mismo año, donde vivió hasta los 21 años hasta que se estableció en México de manera definitiva.

Él por otra parte, fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México de 1976 a 1982. Portillo fue uno de los políticos más importantes de la década pasada, en 1973 fue nombrado secretario de Hacienda tras la renuncia de Hugo B. Margáin, cargo que desempeñó hasta su postulación como candidato presidencial en 1975.

Su primer encuentro fue en Europa, desde ahí sostuvieron una relación basada en una infidelidad -Portillo engañó a su ex esposa Carmen Romano-. La ex vedette ha revelado que el matrimonio nunca fue lo que esperado. Hasta 1995, lograron casarse por el civil, Portillo oficializaría una ceremonia religiosa para contraer matrimonio con la oriunda de Italia. Cuatro años después, el ex presidente moriría por una neumonía a los 83 años.

“No creo que haya sido amor a primera vista, pero la verdad es que el señor era impactante. Él era un señorón con mucha prestancia. Obviamente un hombre con una gran cultura, era un hombre encantador”, confesó en una entrevista para Imagen Televisión.

Otra de las personajes que se acercaron al poder de manera íntima, fue la actriz de Televisa, Angélica Rivera mejor conocida como la “Gaviota”, ella fue esposa del ex presidente de México Enrique Peña Nieto durante 2012 hasta 2018 y fungió como presidenta nacional del DIF. Su mandato fue callado ante la critica, hasta que a la mitad del gobierno de su esposo se publicó la “Casa Blanca” una nota de Aristegui Noticias que dañaría la imagen del entonces presidente.

Su relación con el ex goberandor del Estado de México (2005-2011) data desde el 2008 cuando la ex pareja se conoció, en ese momento, la actriz protagonizaba la publicidad de ‘compromisos cumplidos’ del Estado de México, entidad entonces gobernada por el ex presidente.

Tras firmar el divorcio con su ex pareja el productor, José Alberto Castro, en noviembre de 2008, Enrique confirmó su noviazgo con Angélica Rivera en el programa Shalala conducido por Sabina Berman. En mayo de 2009, su unión religiosa fue invalidada porque la ceremonia no contó con los requisitos establecidos por la Iglesia y ese mismo año en un viaje al Vaticano le dio un anillo de compromiso, después de casi un año, la pareja se caso en Toluca.

Tras ocho años de relación y miles de escandalos detrás, Angélica Rivera, el 8 de febrero de 2019 anunció la separación con el ex mandatorio Enrique Peña Nieto.

Para finalizar, una de las caras nuevas de una relación con el poder es la cantante Anahí, la ex integrante de grupo musical RBD se casó con Manuel Velasco, diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Se conocieron en 2012 pero su noviazgo se dio a conocer después de muchas controversias, ya que el momento fue el menos conveniente porque estaba todavía fresca la relación entre Peña Nieto y Angélica Rivera. Por último, Manuel Velasco en 2014 le propuso matrimonio a Anahí y el 25 de abril de 2015 se casaron en San Cristóbal de las Casas.

