“Me tumbó tres semanas”: María Levy detalló su contagio de COVID-19

María se ausentó de sus redes sociales debido a los fuertes síntomas que padeció durante 3 semanas Foto: Instagram / @marialevyy

Tras dos semanas de ausencia en redes sociales, María Levy reapareció para contar cómo vivió su contagio de COVID-19, virus que le causó un fuerte malestar a la modelo e influencer, quien afirmó haber subestimado al virus, pues al tener un estilo de vida saludable y activo pensó que al contagiarse sólo experimentaría síntomas leves, pero no fue así:

María contó que reciéntemente se realizó de nueva cuenta una prueba de COVID-19, la cual salió negativa, pero a pesar de haber dado negativo, seguía con síntomas graves.

“Oigan estuve súper desaparecida porque me dio Covid y yo decía: ‘Soy súper sana, no me va a dar y si me da, me va a dar súper leve’. Pues no, me tumbó, me tumbó tres semanas, o sea, apenas ayer me sentí bien, fue de tres semanas. Entonces, cuídense mucho, por favor, no se confíen”, dijo la influencer por medio de su cuenta de Instagram.

María contó que subestimó al virus (Foto: Instagram: @Marialevyy)

Asimismo, la modelo contó que la enfermedad también le afectó a nivel emocional, pues se llegó a sentir angustiada durante su convalecencia:

“Honestamente ya estoy bastante desesperada de sentirme mal, pero yo creo que justo tengo que aprender a ser súper paciente con mi cuerpo, con sus procesos y agradecerle por mantenerme sana y tener muchísima paciencia. Cuídense mucho”, dijo la joven influencer al mandar un mensaje a sus seguidores.

Este no es el primer problema de salud grave que María ha sufrido, pues la influencer ha confesado mediante sus redes sociales que sufrió un trastorno alimenticio durante más de diez años, y recientemente se ha decidido a acabar con él para aceptar su cuerpo como es. La modelo se unió al movimiento “body positive” para intentar concientizar al mayor número de personas acerca de los estereotipos irreales que dañan la salud mental de quienes aspiran a tener un cuerpo perfecto.

María ha sufrido de un trastorno alimenticio durante más de diez años Foto: instagram / @marialevyy

Hace poco, María contó a sus seguidores una de las peores experiencias que vivió durante su adolescencia debido a la aspiración irreal a tener un cuerpo perfecto, pues constantemente se esforzaba para perder cada vez más peso.

La influencer respondió una pregunta que uno de sus seguidores le hizo llegar por medio de Tik Tok: “¿Qué es lo más extremo y peligroso que llegaste a hacer para verte flaca?”, ante lo que María comenzó a contar: “A los 18 años me fui de viaje a Cancún con todos mis amigos para celebrar y obviamente me tenía que ver al cien”.

En el video mostró una fotografía de aquélla época, donde afirmó que lucía delgada y saludable, pero la realidad era que: “no estaba comiendo y estaba tomando unas pastillas que son para bajar de peso que son horribles”.

María es hija de la fallecida cantante Mariana Levy (Foto: IG @marialevyy)

Al tercer día de viaje, el cuerpo de María no soportó más y tuvo que ser llevada a un hospital, pues las pastillas para bajar de peso le habían provocado una sobredosis que puso en riesgo su vida.

María terminó su mensaje con las siguientes palabras: “Neta hoy lo pienso y no vale la pena. De verdad, no vale la pena. Nada vale sacrificar tu salud. Somos mucho más que nuestro cuerpo y nuestro aspecto físico. Este cuerpo es nuestra casa y lo tenemos que cuidar, honrar y proteger”.

La influencer ha comenzado una campaña en sus redes sociales para terminar con la ansiedad y el estrés que durante mucho tiempo le ha causado el aspirar a tener un cuerpo intachable, pues María ha comenzado a subir fotografías de sus imperfecciones y de cómo luce una persona normal sin todo lo que ha hecho durante años para aparentar perfección.

