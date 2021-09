Alfredo Adame negó haber estado en una situación similar a la de Laura Bozzo ante el SAT

Alfredo Adame desmintió haber vendido un departamento embargado, pues aseguró que sí tiene una deuda, pero no con el SAT (Foto: Infobae México)

En medio de la polémica por la situación legal de Laura Bozzo, se señaló que Alfredo Adame estaría pasando por una situación similar por supuestamente intentar vender un inmueble que habría sido hipotecado y dado al SAT como garantía, pero esta información fue desmentida por el mismo actor, quien aseguró que no tiene adeudos con dicho órgano, pero sí con un banco.

Alfredo Adame aclaró cuál es el proceso legal que a traviesa, el cual aseguró no se asemeja al de Bozzo, pues mientras la peruana tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), él enfrenta problemas con un banco, pues reconoció que su deuda es hipotecaria.

El actor explicó en entrevista para Venga la Alegría que hace varios años compró un departamento, el cual está hipotecado, pero una persona se habría interesado en comprarlo.

Alfredo aseguró que él no cometió un delito, contrario a la situación de Laura Bozzo (Fotos: Cuartoscuro // Televisa)

“En el 91 compré un departamento en la Marina Vallarta por medio de una hipoteca con un banco. En el 2015 vino una especie de crisis inmobiliaria, entonces, me contactó una persona y me dice que si no me interesa vender mi condominio y le dije ‘no se puede vender porque tiene una hipoteca’”, aseguró.

Ya que él habría rechazado hacer la venta debido a la situación de la propiedad, se realizó un contrato de promesa de compra-venta, el cual permitió que él recibiera los pagos de la futura venta del departamento, que se entregará hasta que la deuda sea saldada con el banco, pero los problemas no tardaron en llegar.

El departamento no ha sido entregado a la persona que quiere comprarlo ya que los pagos no han sido como se acordaron y, además, le llegó una demanda civil debido a que no había querido escriturarlo, pero esto habría sucedido porque sigue siendo su propiedad hasta que se termine de pagar, no porque esté embargado por el SAT, aseguró.

Adame habría sido quien dio el aviso al SAT de que Laura Bozzo había vendido un inmueble embargado (Fotos: Cuartoscuro)

“Hace mes y medio me llega una demanda del juzgado IV de lo Civil en Puerto Vallarta Jalisco, donde dice que yo me he negado a escriturarle el condominio (…) ese departamento no tiene ningún embargo, ¿cómo te va a embargar Hacienda un departamento que no es tuyo, que le pertenece al banco? Al día de hoy, ese condominio le pertenece al banco hasta que no se haga el último pago”, explicó Adame.

El actor dijo que aunque la persona con la que realizó el contrato intentó hacer fraude y no terminó de pagar el departamento, la propiedad ahora será completamente suya cuando termine de juntar el monto que hace falta para liquidar al banco.

“La agarramos en todo e incluso, que no había hecho el último pago. Luego quiso hacer una triquilueña de depositar en el juzgado el último pago que se me tenía que haber hecho a mí o directo al banco (...) se quiso pasar de lista y quiso cometer un fraude. Voy a pagar los 80 mil pesos restantes y sigo siendo propietario del departamento”, señaló.

Laura Bozzo actualmente es buscada por las autoridades mexicanas tras haber vendido un inmueble que se encontraba embargado por el SAT (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Alfredo Adame aseguró hace unas semanas que él fue quien dio el aviso al SAT de que Laura Bozzo habría cometido un delito al haber vendido una propiedad embargada debido a una deuda que ascendía a los 13 millones de pesos.

Tras este supuesto aviso, la conductora peruana habría sido señalada como “depositario infiel”, delito grave por el cual le dictaron prisión preventiva. Pese a que se había logrado que se frenara esta orden, Bozzo no siguió las condiciones a cambio y actualmente es perseguida por la ley.

