Kim Kardashian sorprendió con un “look dominatrix” en Nueva York

Kim Kardashian llegó al Hotel Ritz-Carlton en Central Park South, ubicado en Nueva York, cubierta de pies a cabeza con cuero. Muchos lo califican como un look total dominatrix.

“El extraño conjunto parecía como si Catwoman hubiera tropezado con una caja de bolsas de basura negras en busca de algo nuevo para usar para salir por la noche en el sórdido submundo sexual de la ciudad de Nueva York”, la ridiculizó en su artículo el medio norteamericano Page Six Style.

El conjunto, todo en cuero negro, incluía botas de taco aguja, pantalones holgados, gabardina y un cubrecabeza completo con espacio para que una cola de caballo sobresaliera por la espalda.

Kim se encuentra en la ciudad para asistir a la Gala del Met, que se llevará a cabo el lunes por la noche. Cabe recordar que producto de la pandemia el año pasado, el evento no pudo realizarse.

¿FAMOSAS POR SER FAMOSAS?

Desde el inicio de su lanzamiento al estrellato, las Kardashian recibieron cientos críticas por ser “famosas por ser famosas”, es decir, sin ninguna razón o talento aparente. Al respecto, Kim opinó durante una entrevista con David Letterman que, a pesar de que podría pensarse distinto, ser uno mismo en la televisión tiene una carga distinta.

“Actuar es muy difícil y no puedo hacerlo”, comenzó. “Pero es un personaje, si a alguien no le gusta esa película o ese personaje, está bien. Pero a las personas tenemos que agradarles por quienes somos. Para mí ese es un trabajo más difícil. ¿Cómo compartes tu vida? Tienes que triunfar por ser tú misma”.

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian and Kim Kardashian (REUTERS)

“Hicimos un pacto desde el inicio: tenemos que mostrar todo y ser nosotros mismos. Lo que es diferente de nuestra situación es que, por lo general, en una familia sólo una persona se vuelve famosa. Pero yo pasé todo con cada miembro de mi familia al mismo tiempo. Si la cadena E! nos enviaba en un viaje por el mundo, íbamos juntas”, recordó.

En un inicio, nadie las veía más allá de “unas mujeres desesperadas trepando por los márgenes de la fama”, como escribió el New York Times con razón del estreno del show. Y, aunque el tiempo mostró lo contrario, las críticas y burlas han estado ahí desde entonces.

MET GALA 2021

La Met Gala regresará este año, pero no será el primer lunes de mayo, como es tradición, sino el 13 de septiembre, y será un evento “más íntimo” que se espera que coincida con el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York, aunque depende de la normativa que hayan impuesto las autoridades para entonces, anunciaron sus organizadores.

Anna Wintour (AFP)

La Met Gala es el evento organizado por Anna Wintour -directora de la revista Vogue- cuyo objetivo es recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, y viene acompañado de una exposición de moda, como viene siendo costumbre, pero esta vez se dividirá en dos partes diferentes que presentará de forma escalonada.

La primera de ellas se titulará In América: A Lexicon of Fashion y abrirá sus puertas desde el próximo 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022. Tiene el objetivo de “celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense”.

La segunda, In America: An Anthology of Fashion, abrirá el 5 de mayo de 2022 pero también cerrará el 5 de septiembre de 2022, y “explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios”. Esta segunda muestra ya se verá acompañada por una Met Gala al uso, que se celebrará el primer lunes de mayo, es decir, el 2 de mayo de 2022.

