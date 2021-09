Tundieron a Callo de Hacha por comentario sarcástico tras la liberación de Rix

El polémico influencer “Callo de Hacha” fue duramente criticado en las redes sociales por realizar un comentario sarcástico sobre el youtuber, Rix, tras haberse declarado culpable por la violación de la también creadora de contenido, Nath Campos y quedar libre.

Cabe recordar que en enero de este año la youtuber Nath Campos reveló un video en donde explicaba que había sido víctima de abuso sexual por parte de Rix. Después de denunciar ante la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), el hombre de 29 años fue puesto a las órdenes de la autoridades, el pasado 25 de febrero y fue ingresado al Reclusorio oriente mientras se realizaba la investigación.

Ricardo González (Rix) se declaró culpable del delito de abuso sexual contra la joven youtuber, Nath Campos y poco después quedó libre.

Tras la situación, las redes volvieron tendencia la resolución del caso de ambos influencers, por lo mismo el ex conductor de Diario de Confianza (DDC) vio la posibilidad de dar su opinión sobre la situación: “¿Se te antoja violar a una mujer y tienes 30 mil pesos disponibles? ¡Visita México! Te vas a divertir”, dijo.

Tunden al influencer "Callo de Hacha" por polémico tweet Foto: Twitter/ @callodehacha

Previamente Callo había publicado otro tuit similar aunque de menor alcance: “30,000 pesos te cuesta violar a una mujer en México”, escribió el influencer. Sus comentarios no fueron bien recibidos y se hicieron virales, provocando una reacción de molestia de los usuarios.

El comentario principal reunió más de un millón de respuestas en las redes sociales, entre los más destacados se pueden leer una réplica de la actriz Laura Zapata: “Encabezadas todas por tu madre verdad ??? y siguen tus hermanas y todas las mujeres de tu casa. Misógino de mie**da !!!”, dijo molesta la actriz mexicana.

Por otra parte, en la publicación se pueden leer diversas versiones, algunos defendiendo al comunidador señalando que fue “irónico” y otros comentando que un tema tan delicado no se podía explicar de esa manera: “Creo que malinterpretaron el sarcasmo. El se refiere a la chica de apellido campos que violó un youtuber y que con solo 30,000.00 varos salió libre. Y tú, Callo de Hacha, para la otra redacta mejor tus tuits para que no se malinterpreten”, escribió uno de los usuarios.

El influencer con molestia subió una encuesta en sus redes sociales para incitar a los seguidores Foto: Twitter/@callodehacha

Más adelante, el comunicador siguió publicando contenido y tras percatarse de ser tendencia subió una encuesta a Twitter para preguntar si debían cancelarlo, posteriormente el influencer comentó que de la unica persona que le importaba su opinión era de la youtuber afectada: “La única que me interesa en este caso es Nath, con quién estuve platicando ayer, lo que opine la prensa amarillista como siempre me tiene sin cuidado. Esos weyes viven de los clicks, no de informar”, escribió “Callo de Hacha”.

Para finalizar, el ex presentador de Diario de Confianza, proyecto que lo llevaría al ojo público expresó: “Así se le debe tratar a los idiot*s: de frente. A mí eso de que “ay te voy a cancelar” me viene guango. Hasta parecen nuevos Y aunque les arda el hoci**: en este país puedes abusar de una mujer y luego pagar 30 mil pesos y salir libre. Eso es lo que debería molestarles”, concluyó.

