Novio de Sharis Cid fue vinculado a proceso por presunta violencia psicoemocional y familiar

El novio de Sharis Cid fue vinculado a proceso el pasado miércoles y la actriz ha decidido seguir subiendo fotografías con él, sin dar ninguna declaración al respecto (Foto: Instagram @shariscid)

Desde hace un mes se hizo público que la nueva pareja sentimental de Sharis Cid, Pedro “N”, había sido denunciado por su supuesta aún esposa ante las autoridades por presunta violencia pscicoemocional y violencia familiar patrimonial. Ayer se dio a conocer que en su última audiencia fue vinculado a proceso por los mismos delitos.

El representante legal de Aleene Espinal, quien supuestamente es la todavía esposa de Pedro, expuso ante Ventaneando que se celebró una audiencia el pasado miércoles 14 de julio en la que se llegó a una resolución en el caso del empresario actual pareja de Sharis.

“Le impuso como medidas cautelares derivadas de esa vinculación a proceso el no acercarse al domicilio de su aún esposa, no molestarla, no acercarse ni a ella ni a los testigos que han declarado en contra de él, se fijó un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses que vence el próximo 14 de septiembre”, explicó.





La polémica entorno a Pedro comenzó poco antes de que la actriz hiciera pública su relación con él, pues el medio TV Notas publicó un nota en donde aseguraba que Sharis era novia de un hombre casado y lo evidenciaban con fotos en donde se veían juntos disfrutando de las playas de Tulum. La publicación después resaltó que el empresario estaba en trámites de divorcio y que habría sido demandado tres veces por fraude y violencia.

Sharis Cid subió esta foto con Pedro el pasado jueves (Foto: Instagram/@shariscid)

Ante esta información, Sharis Cid no tardó en salir en sus redes sociales a desmentir las notas, asegurando que su novio es una persona de bien, que sí estaban en una relación, pero no había nada más que decir, pues ella estaba dispuesta a mantener su vida íntima lejos de los medios. También declaró que esa sería la primera y última vez que hablaría de Pedro “N”.

“Estamos muy emocionados, muy contentos, llevamos muy poco con esta relación y lo único que queremos es tener paz, ser felices, gozar de la vida; somos adultos (...) Es un hombre trabajador, un hombre bueno y llegó cuando tenía que llegar”, externó.

Hace un mes Sharis Cid presentó su novio al público, asegurando que no volvería a hablar de él (Foto: Instagram/@shariscid)

Posteriormente en Venga la Alegría también se retomó la información, ahora de la propia voz del abogado de Espinosa. “El día de hoy 22 de junio hay una sentencia que dio por terminado el vínculo matrimonial entre el señor Pedro y su ex esposa y, como todo proceso en México, este lleva su tiempo y en su momento saldrá la verdad”, comentó el licenciado.

Desde entonces cada vez más información salió a la luz, hasta que ayer se dio a conocer que Pedro continuará su proceso en libertad. Además de las medidas señaladas, el empresario también tendrá que pagar a Espinosa una pensión condicional de 27 mil pesos mexicanos, así como pagar sus gastos médicos. De no cumplir con estas condiciones, podría ir a la cárcel.

Cid escribió esta mañana en las stories de su cuenta de Instagram que estaba agradecida con la vida que, aunque difícil, es hermosa. También ha continuado subiendo fotos con su novio.

Sharis aceptó que está pasando por un momento difícil, pero nada que "no tenga solución" (Foto: Instagram/@shariscid)

Sharis Cid recientemente le había dado una nueva oportunidad al amor a casi tres años del terrible asesinato del esposo de su esposo. En 2018 el empresario Isaías Gómez, quien fue el marido de la actriz, fue balaceado en San Miguel de Allende durante la inauguración de un hotel.

La actriz de Ni contigo ni sin ti compartió el pasado 14 de junio a través de su cuenta de Instagram que nuevamente alguien la acompaña en su vida; describió a su nuevo amor como “un hombre bueno” que ha permitido que ha su vida regresen la paz y la tranquilidad.

“Hoy quiero compartirles con todo mi corazón el motivo de mi paz, y gran parte de mi felicidad. A 2 años 9 meses de lo que viví, un hombre bueno llego a mi vida. Ya Dios dirá. Gracias a tod@s ustedes que me siguen por ser parte de mi vida”, escribió en la descripción de la foto que subió junto a su novio

