Qué dijo Ninel Conde tras fuga de Larry Ramos

Ninel Conde habló sobre la difícil situación que atraviesa (Foto: Ninel Conde / Instagram)

Hace tan sólo unos días se dio a conocer la fuga de Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, con quien contrajo matrimonio el año pasado y es acusado en Estados Unidos de fraude y enriquecimiento ilícito, por lo que se encontraba en prisión domiciliaria.

Varios rumores aseguraron que la cantante estaba involucrada en los negocios turbios de su esposo, por lo que estaba siendo investigada por el FBI, pero los representantes de Ninel salieron a desmentirlos hace unos días.

“La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades: en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”, se pudo leer en un comunicado expedido hacia los medios de comunicación.

Ninel Conde lanzó un cominicado donde reveló que noe stá siendo investigada por las autoridades Foto: Instagram/@chismeenvivo

Ninel no ha dejado de publicar en sus redes sociales, pero hasta hace poco, no había hablado de la situación que está viviendo tras el arresto y la posterior fuga de su esposo en la ciudad de Miami.

La cantante aprovechó la publicación de una fotografía para comunicar a sus seguidores cómo se siente ante lo ocurrido: “Dicen que la cura para el alma es hacer aquello que amas... Yo amo estar cerquita de ustedes y hacerlos parte del show”, afirmó la cantante, con lo que expresó su malestar por la actual situación legal de Larry.

Asimismo, Ninel escribió en una publicación diferente el siguiente mensaje: “Hace mucho descubrí que estar bien conmigo misma, es fundamental para mi salud. Me refiero a la parte emocional”, dijo la cantante y concluyó con “Recuerda: ¡Todos son procesos!”.

Según el comunicado, Ninel se encuentra procesando lo ocurrido con Larry Fotos: Instagram @rbd_eslovaquia_world / @westchesterhispano

En el comunicado donde el equipo de Ninel explicó la situación actual de la cantante, se afirmó que “Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos”, con lo que se dio a entender que la artista está pasando por días difíciles debido a los problemas legales de su esposo.

De la misma manera, se informó que Ninel hablará ante los medios cuando se sienta emocionalmente preparada:

“Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”, se leyó en el comunicado.

Ninel y Larry se casaron el año pasado tras un breve noviazgo Fotos: Instagram/@rbd_eslovaquia_world

Según las evidencias encontradas por autoridades estadounidenses, Larry cometió fraudes entre diciembre del 2013 y junio del 2020, fechas entre las que lograron acumular más de 21 millones de dólares.

Larry Ramos y un socio le solicitaron dinero a 235 personas, a quienes defraudaron afirmando que su aportación sería manejada por un algoritmo que comercia materias primas, por lo que obtendrían un alto rendimiento en sus inversiones.

Según lo que contaba el colombiano a sus clientes, el dinero siempre estaría en una cuenta personal y no sería manipulado, por lo que los estafados podían presuntamente verificar su dinero en una aplicación para celular.

Rumores afirmaban que Ninel era cómplice de Larry, lo cual fue desmentido por la cantante (Foto: Instagram@twtlr/@ninelconde)

En audios revelados a principios de este año, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, ex representantes de Alejandra Guzman, expusieron a Larry tratando de culpar a otra persona por los crímenes que él había cometido:

“Hay que decir que hay un tercero, y que el tercero fue el que me defraudó y que yo tengo demandado a ese tercero. Si yo le digo la verdad a Ninel, me tira; hay que poner a un tercero, un culpable, un tercero que no existe, hay que hacer que exista”, dijo el empresario colombiano.

