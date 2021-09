Maribel Guardia y Ninel Conde intercambiaron mensajes en plena crisis por huida de Larry Ramos (Fotos: Instagram @maribelguardia / @ninelconde)

Ninel Conde está en el ojo del huracán por la búsqueda de su pareja, Larry Ramos, a manos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y una presunta huida.

Se desconoce cuántas o quiénes son las personas que hayan podido tener contacto con ella, pero diversos personajes de la farándula mexicana han revelado algún intercambio de mensajes o llamadas.

Tal es el caso de Giovani Medina, ex pareja de Ninel, y ahora, Maribel Guardia, quien reveló a la prensa que intercambió algunos mensajes de texto con la cantante, de acuerdo con El Universal.

Fue durante la función de la obra “Nuevo Tenorio cómico” cuando Maribel informo que estuvo escribiéndose con Ninel, y aunque no dio detalles, sí confirmó que pasa por momentos muy difíciles, y por muchos problemas que incluso a ella la derrumbarían.

La actriz y cantante aseguró que a través de unos mensajes de texto pudo saber cómo se encuentra Ninel en estos momentos tan difíciles (IG: programahoy)

“Está pasando por momentos muy difíciles, no se lo deseo a nadie; sus últimos tiempos han sido siempre con muchos problemas. No sé cómo lo logra, cómo tiene ese caparazón y fuerza para seguir adelante con tantos problemas, yo con lo mínimo me derrumbaría”, dijo a la periodista Araceli García previo a la función.

Además, aseguró que por el momento prefiere concentrarse en los aciertos de Ninel, mucho más allá de concretarse una opinión sobre la elección de parejas que ha hecho la cantante a lo largo del tiempo.

Por último, confirmó que durante los mensajes no quiso ahondar mucho en el tema, pues le parecen preguntas demasiado privadas, pero sí reveló que dentro de los mensajes pidió que “Dios la acompañara, que la bendiga y la proteja”.

“Me dijo que muchísimas gracias, que no entendía por qué pasaban las cosas (...) qué me puede decir la pobre, y yo no le puedo preguntar, yo no soy así”, aseguró a El Universal.

Maribel Guardia confirmó que durante los mensajes no quiso ahondar mucho en el tema, pues le parecen preguntas demasiado privadas, (Foto: ninelconde / Instagram)

Ninel Conde reapareció en Instagram

Al respecto, la cantante no ha dicho demasiado, y más bien utiliza sus redes sociales para otro tipo de actividades; sin embargo, llamó la atención uno de sus recientes mensajes por lo que parecía ser un mensaje contra el hate.

“La vida está llena de altibajos. Aunque nos guste ver el mundo lleno de colores, los momentos difíciles nos recuerdan que las nubes grises y las tormentas, también son parte del paisaje y son pasajeras, aunque se sientan eternas”, escribió desde su cuenta de Instagram.

“Es importante tener presente siempre que a los que amamos a Dios, todas las circunstancias son más llevaderas y aunque no lo parezca, nos ayudan para bien. Encontrar refugio en las cosas que te llenan de pasión, te devuelven los pies a la tierra y te permiten seguir adelante”, añadió.

(Foto: Ninel Conde / Instagram)

Maribel Guardia en Defensa de Ninel

No es la primera vez que Maribel Guardia se pronuncia al respecto. En fechas recientes, al ser una de sus grandes amigas, envió un mensaje a través de las cámaras de televisión para hacerle saber que hay personas que la apoyan hasta las últimas consecuencias.

Mientras varios personajes del mundo de los espectáculos atacaron a Ninel por sus omisiones o presunta complicidad, Maribel Guardia prefirió un mensaje de aliento a la cantante en una entrevista que se le realizó para Hoy.

La actriz lamentó la situación por la que Ninel está pasando y dejó claro que espera que el empresario no haya involucrado a la cantante en sus asuntos:

“Que Dios acompañe a Ninel, me da mucha pena que esté, por motivos de la vida, siempre metida en problemas legales. Dios la acompañe, es una buena mujer, trabajadora y le deseo, como compañera, luz en su vida”, afirmó Maribel.

