Plutarco Haza en “Luis Miguel, la serie”: cómo influirá su personaje en la vida del “Sol de México”

La tercera, y última, temporada de la serie biográfica Luis Migue, la serie sumará al actor Plutarco Haza en un personaje vital en la historia de El Sol, ya que actuará como parte del equipo legal que salvó a Luis Miguel durante su crisis económica de 2017.

Plutarco Haza encarnará a un abogado que, junto a Miguel Alemán, figuran como las ayudas legales cuando Luis Miguel estuvo al borde de la bancarrota debido a las demandas. Su personaje estará basado en tiempos no muy remotos de la vida del intérprete de Entrégate.

El actor Plutarco Haza confesó a Ventaneando que la serie de Luis Miguel en Netflix y protagonizada por Diego Boneta, fue una de las soluciones que pudieron permitir a “El Sol de México” recuperarse monetariamente. El negociar los “derechos de su vida” logró que las demandas económicas en contra del cantante no lo terminaran llevando al precipicio.

Asimismo, el también actor de la cinta Amor letra por letra confirmó que en esta temporada se verá lo sucedido con su relación con Mariah Carey: una de las parejas más mediáticas durante los finales de los 90′s.

De igual modo, Haza señaló que la bioserie explicará por qué el intérprete de Ahora te puedes maarchar tuvo un periodo donde canceló muchos de sus conciertos, razón de sus demandas, y cómo se convirtió en una persona cerrada a relacionarse con otras.

“Se van a develar muchas cosas que, incluso yo a la hora de leerlas, me impresionaba que alguien se pudiera balconear de esa manera”, comentó para las cámaras de Ventaneando. También reconoció el trabajo de la segunda temporada, en la cual se develaba mucho sobre el papel del cantante como padre y sus fallos.

Luis Miguel, la serie se ha visto envuelta en diversas polémicas debido a que las personas que se retratan en la misma no están de acuerdo en el modo en que sus personajes son llevados en la pantalla. “Es un personaje que siempre mantuvo su vida privada muy secreta y de repente decidió hablar de muchas cosas”, argumentó Plutarco Haza.

Haza explicó que, es probable, tal distorsión de los hechos de la vida de Luis Miguel tengan que ver en la manera en que fueron expuestos. Los sentimientos tienden a deformar la verosimilitud de lo que realmente sucedió. “Cuenta lo que él recuerda”, resaltó el actor.

“Es una época difícil para hacer biografías. Unos que no quieren que hables de ellos, se enojan y demandan. Otros que no les gusta la versión y otros que solo quieren negocio”, aseguró. “Es normal que haya polémica. De hecho, de eso se trata. Nadie tiene la verdad absoluta”.

¿Quiénes más estarán en Luis Miguel, la serie?

Las expectativas crecen con la famosa serie de Netflix, ya que esta será su última temporada, al menos hasta ahora confirmada. Dentro de lo más destacable está el regreso de Oscar Jaenada en su icónico personaje de Luis Rey, padre del cantante.

La bioserie no podía cerrar sin tener la historia amorosa con Mariah Carey, la cantante que le robó el corazón a El sol de México. La actriz que le dará vida en la producción de Netflix es Jade Ewen, quien también es cantante y reconocida por su participación en Eurovisión.

La turbulenta relación de 1998 a 2001 será parte de lo más esperado por los fans de Luis Miguel en su serie. Quedará expectante si la versión contada por el audiovisual choca con el libro The Meaning of Mariah Carey, donde le dedicó todo un capítulo titulado “The Latin Elvis” (El Elvis latino). En dicho escrito, Carey no se tentó en mencionar que la primera vez que vio al intérprete de La media vuelta él estaba bajo los efectos del alcohol, causando solo incomodidad en su primera cita.

Entretanto, la tercera temporada de Luis Miguel, la serie confirma en sus filas a Sebastián Zurita (Alex Basteri), Carlos Ponce (Luis Miguel adulto), Alejandra Ambrosi (Karla), entre más actores previamente vistos en capítulos anteriores.

