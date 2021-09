Entre la aceptación a su protésis y el amor con Daniel Arenas: las cinco fotos con las que arrasa Daniella Álvarez en Instagram

Daniella Álvarez y Daniel Arenas. Foto: Instagram @danielaalvareztv y @danarenas

Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) causó furor en su cuenta de Instagram con las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los cinco posteos de historias y fotografías alcanzaron más de 1.026.483 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:

Fue hace una semana cuando la exreina de belleza dedicó un emotivo mensaje para su hermano Ricardo, en éste descataca la unión que tienen.

“¡Hermano mío, TE AMO! ¡Qué sería de mi vida sin mis hermanos! Han hecho tanto por mí, de hecho mi vida es maravillosa GRACIAS a ellos. LOS AMO”, comentó la también modelo.

Daniella en otra ocasión compartió un mensaje de amor propio y se dejó ver segura de sí misma con su protésis en la pierna izquierda.

“Qué lindo es cuando te enamoras de ti mismo. ¡Cuando decides aceptar y abrazar tus inseguridades, cuando decides amarte y respetarte por lo que realmente ERES! ¡Tu autoestima, tu amor propio empieza por ti y DEPENDE solo de ti!”, comentó desde su cuenta de Instagram para sus más de 3,7 millones de seguidores.

Durante un viaje por el medio oriente, Álvarez destacó de dónde proviene su felicidad: “Estoy en Dubái, un destino paradisíaco donde cualquiera quisiera estar. Podría estar triste, acomplejada, desesperada, pensando en el hubiera, en el Por qué a mí, pero DECIDO sonreírle al tiempo que Dios me ha concedido, decido aceptarme y ser agradecida. ¿Les ha pasado que pueden tenerlo todo y no estar felices? ¿O estar felices y no tener nada?”.

Daniella Álvarez compartió hace cuatro días una fotografía que le permitió destapar que sostiene una relación con el actor mexicano Daniel Arenas.

“¡¡Mi #tbt de hoy!! Un sueño cumplido, un triunfo que nunca olvidaré @reinadocolombia 🙌 #misscolombia2011″, escribió la colombiana.

Daniel no dudó en expresar su amor al comentar en la fotografía de su pareja: “Hablando de sueños… La mujer de mis sueños”. La modelo respondió con emojis de corazones ante el comentario, dejando en claro que la pareja se encuentra muy enamorada.

Margarita Álvarez Vásquez nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.

Este día se supo que Daniella Álvarez y Daniel Arenas confirmaron su noviazgo y fue a través de Instagram, donde el actor mexicano le escribió: “Hablando de sueños… La mujer de mis sueños”.





“Somos pareja. Somos novios desde hace unos meses. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día”, confirmó el actor para Radio Fórmula.

Esto causó una gran sorpresa para los fanáticos de Daniel, pues él siempre se ha caracterizado por mantener su vida personal privada, pero no ha podido mantener las muestras de cariño hacia Daniella en privado.

