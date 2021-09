“Es un ángel terrenal”: Daniel Arenas confirmó su noviazgo con la ex reina de belleza Daniella Álvarez

Foto: @danarenas / @danielaalvareztv

El amor está en el aire. El actor mexicano Daniel Arenas confirmó que tiene un noviazgo con la exreina de belleza colombiana: Daniella Álvarez.

“Somos pareja. Somos novios desde hace unos meses. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día” confirmó el actor para Radio Fórmula.

Esto causó una gran sorpresa para los fanáticos de Daniel, pues el siempre se ha caracterizado por mantener su vida personal privada, pero el actor no ha podido mantener las muestras de cariño hacia Daniella en privado.

(Foto: Instagram / Daniella Alvarez)

Daniel no dudó en expresar su amor al comentar en la fotografía de su pareja: “Hablando de sueños… La mujer de mis sueños”. La modelo respondió con emojis de corazones ante el comentario, dejando en claro que la pareja se encuentra muy enamorada.

Los fanáticos y seguidores de ambos, no se han hecho esperar y han mostrado su felicidad y cariño a la pareja mediante comentarios en la publicación de Daniella, incluída Carolina Cruz, quien comentó unos emojis de aplausos para mostrar su apoyo . Además que la publicación ya ha logrado superar los 170.000 likes.

En otra publicación compartida por la presentadora de “El Desafío The Box” hablaba sobre el amor al cuerpo tal y como es y en donde el actor no dudó en mostrarle su apoyo con el siguiente comentario: “Una de las mayores virtudes que deberíamos tener los seres humanos, es poder mostrarnos tal cual somos ante quien sea y como sea (…) En ti no solo es una gran virtud, sino también una lección diaria para todos los que te rodeamos. Con muñón o prótesis para mí siempre serás la misma, siempre te veré igual, aunque eso sí, día a día eres mejor”.

No hay duda de que la pareja se encuentra muy enamorada y no les da miedo mostrar su cariño y apoyo mutuo a través de sus redes sociales.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas. Foto: Instagram @danielaalvareztv y @danarenas

Además de los mensajes, en las últimas semanas, se había especulado que el actor y la exreina de belleza se encontraban en una relación después de que surgiera un video en Instagram donde se puede ver a Daniella cantando karaoke junto a un niño pequeño, mientras que Daniel pone su mano derecha sobre el hombro de la presentadora y la acaricia con suavidad.

Las publicaciones llamaron rápidamente la atención de los medios y de sus fanáticos, por lo que fueron innegables los rumores de una supuesta relación aunque entonces, la presentadora colombiana aseguró que solamente eran buenos amigos.

Semanas después se les vio juntos en el aeropuerto, con lo que parecía ser el destino a México, lo que hizo que rápidamente volvieran a surgir los rumores de una relación entre ellos.

