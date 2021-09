“SOS, me estoy enamorando”: qué se sabe de la nueva telenovela de Irán Castillo y Daniel Arenas

(Foto: Instagram: @Sosenamorando)

La nueva producción de Lucero Suárez “SOS, me estoy enamorando” llega a las pantallas del Canal de Las Estrellas con un elenco conformado por: Daniel Arenas, Irán Castillo, Ana Patricia Rojo y Jorge Salinas.

También contará con actuaciones especiales de: César Évora, Nuria Bages, Marcelo Córdoba, Norma Lazareno Juan Martín Jauregui, Candela Márquez, Alejandro Ibarra, Yolanda Ventura, Óscar Bonfiglio, Adriana Montes de Oca, Dari Romo, Lourdes Reyes, Victoria Viera, Pierre Angelo, Rocío de Santiago, Pierre Louis, Manolo Bonfiglio y Jorge Trejo, entre otros.

La telenovela tendrá el horario de las 6:30 de la tarde y contará la historia de la historia de amor entre Alberto (Daniel Arenas) y Sofía (Irán Castillo). Por una casualidad del destino, sucede un incendio cerca de donde se encontraba Alberto y sin pensarlo entra a rescatar a las personas que estaban dentro del edificio en llamas.

Entre ellas, a Fede (Leonardo Herrera) hijo de Sofía quien llega al lugar alarmada. Por la premura de llevar a Fede al hospital, no tiene tiempo de agradecerle a Alberto, pero el hecho quedará marcado tanto para ella como para el pequeño, que, a partir de ese momento, lo verá como un héroe.

(Foto: Instagram: @sosenamorando)

El tiempo pasa y Alberto y Sofía se encuentran por otra casualidad del destino. Esta vez será el momento definitivo, donde quedarán prendados uno con el otro. Su historia de amor no será fácil, estará llena de obstáculos y vicisitudes, pero al final su amor triunfa sobre todo.

“S.O.S Me estoy enamorando es una historia 100% familiar que narra muchos conflictos tanto familiares como de amistad, pero principalmente trata del amor” comentó el actor Pedro Prieto en una conferencia de prensa vía Zoom.

Lucero Suárez, también comentó al respecto de su producción: “Este es el estilo que me gusta. Me gusta poderme sentar a ver la televisión con un niño, con mi abuelita y que a nadie ofendas y que la gente se lleve algo lindo en el corazón. Y ese estilo es el que he encontrado hace algunos años y es el que quiero seguir manteniendo de por vida porque yo creo que la televisión es un momento en el que tienes que olvidarte de tus problemas. Yo lo que quiero es a través de las novelas que Televisa me da la oportunidad de hacer llevarles un ratito de entretenimiento y que se olviden un rato de sus problemas”.

Por su parte, Irán Castillo comentó que se sentía muy emocionada de volver a trabajar con Lucero Suárez después de 17 años, en donde protagonizó la novela: “Amar otra vez”. “He cambiado mucho ya después de 17 años y mis percepciones son otras y valoro de diferente manera las cosas: mi trabajo, lo que hago... Después de 17 volvemos a trabajar juntas, entonces para mí es algo muy bonito porque quiero mucho a Lucero y le agradezco mucho también este personaje tan lindo y este proyecto tan lindo”.

(Foto: Instagram:@Sosenamorando)

El nuevo melodrama de Televisa es una adaptación de Lucer Suárez, Jimena Merodio, Carmen Sepúlveda y Luis Reynoso, dirigida por Juan Pablo Blanco y Nelhiño Acosta.

El tema principal de la novela será interpretado por Río Roma, con una canción original llamada: “Por fin me enamoré”, la cual ya está disponible en su canal de YouTube.

SEGUIR LEYENDO: