Exatlón México: quién sería la integrante eliminada este domingo 5 de septiembre

Como ocurre con cada temporada de Exatlón México, la expectativa en cuanto a eliminaciones y concursantes ganadores de las recompensas suelen ser muy altas, por lo que algunas personas en redes sociales crean cuentas específicamente para difundir supuestos adelantos del programa.

Cabe aclarar que se desconoce el origen de estos spoilers y si bien algunas veces los rumores “aciertan”, se trata de información no confirmada por la televisora que podría ser simplemente una coincidencia.

De acuerdo con diversas páginas de spoilers, la cuarta concursante eliminada el próximo domingo 5 de septiembre sería Alely Hernández, integrante del equipo Guardianes representado en rojo.

En una publicación sus fans reconocieron que la deportista no estaba en su mejor momento pues incluso dio un emotivo discurso durante un capítulo anterior, en su mensaje expresó que su estabilidad mental experimentaba un vaivén de emociones.

“Venía de muchas cosas, de muchos meses complicados para mi y aquí (Exatlón) es un choque de emociones. Para mí ha sido difícil esa parte, no te voy a mentir, pero creo que tengo que dejar un poco eso en el pasado, todo eso que he vivido, las cosas difíciles que han pasado tanto en mi carrera deportiva como en mi vida personal...”, dijo Alely.

“Quiero a Alely pero creo que no se encuentra bien consigo misma y por lo tanto no puede concentrarse” y “Mato mis expectativas Alely no es nada de la persona que fue en la segunda temporada” fueron algunos de los comentarios que emitieron los fans en la publicación.

Hasta el momento han sido tres los integrantes que dejan el programa, uno de ellos no fue por el mecanismo de eliminación sino por una fuerte lesión, se trató de Fernando Stalla. Los otros dos ex deportistas de Exatlón son Estephanie Solis y Mario Orozco.

La quinta temporada de Exatlón México se estrenó el pasado 16 de agosto y se transmite de lunes a jueves a las 19:30 horas por el canal principal de la televisora del Ajusco. Los domingos la transmisión comienza a las 20:00 horas y este es el día de eliminaciones.

Los fans del programa conducido por Antonio Rosique pueden visualizar Azteca Uno en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición; aunque también puede disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o de la aplicación TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita.

En la tarde del 2 de septiembre, Sandra Smester, la directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, decidió hacer una dinámica con sus seguidores de Instagram, pues realizó una encuesta en la que escuchó las peticiones de los televidentes.

Mediante sus historias temporales de Instagram, Smester se dirigió a los fans de Exatlón México y respondió algunas de sus inquietudes, entre ellas, el regreso de atletas representativos como Heliud Pulido, Mati Álvarez, Casandra Ascencio y Heber Gallegos.

Conforme los fans le iban mencionando los nombres de estos deportistas, Smester los etiquetaba para consultarles si volverían al programa, aunque no todos respondieron la historia, la campeona del reality sí replicó la publicación y se dijo lista para ser una leyenda de Exatlón.

Dentro de la dinámica algunos fans de TV Azteca preguntaron a Smester la posibilidad de incluir a conductores de Venga la Alegría, como Cynthia Rodríguez o El Capi Pérez, la directiva dudó que fuera posible llevarlos a todos pues son muchos y tendrían que viajar hasta las playas de República Dominicana.

No obstante, a Antonio Rosique, conductor estelar de Exatlón, le pareció una buena idea dirigir un capítulo junto a Carlos Pérez, quien se ha ganado al público con su carisma, sentido del humor y alocados atuendos.

