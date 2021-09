Qué dijo Maribel Guardia sobre Ninel Conde tras el arresto de Larry Ramos

Maribel Guardia le mandó un mensaje de apoyo a Ninel Conde Fotos: Instagram @maribelguardia / @ninelconde

El día de ayer Larry Ramos se fugó del departamento en Miami donde estaba bajo arresto domiciliario. Varios rumores afirmaron que su esposa, Ninel Conde, estaba con él al momento de su fuga, por lo que la cantante fue objeto de críticas y comentarios.

Mientras varios personajes del mundo de los espectáculos atacaron a Ninel por sus omisiones o presunta complicidad, Maribel Guardia le mandó un mensaje de aliento a la cantante en una entrevista que se le realizó para Hoy.

La actriz lamentó la situación por la que Ninel está pasando y dejó claro que espera que el empresario no haya involucrado a la cantante en sus asuntos:

“Que Dios acompañe a Ninel, me da mucha pena que esté, por motivos de la vida, siempre metida en problemas legales. Dios la acompañe, es una buena mujer, trabajadora y le deseo, como compañera, luz en su vida”, afirmó Maribel.

La actriz espera que la situación se resuelva sin involucrar a Ninel (Foto: EFE/Maribel Guardia)

José Moncada, el ex socio nicaragüense del empresario, afirmó hace unos días que el colombiano le ofreció lavar 350 mil dólares mediante una falsa demanda que Larry presentaría en los Estados Unidos.

Después de presentar la demanda, ambos llegarían a un falso acuerdo donde José aceptaría reparar el presunto daño con la cantidad que Larry había pactado, para aparentar un ingreso por la misma cantidad.

Tras completar la transacción, Larry le haría llegar a José dicha cantidad de dinero por medio de Ninel, quien transportaría el dinero en efectivo desde México, donde presuntamente ha ocultado parte del dinero para su esposo.

Ninel Conde y Larry Ramos se casaron el año pasado tras unos meses de noviazgo Foto: Instagram/@chismeenvivo

Al respecto, Maribel afirmó tener fé de que Ninel no se ha involucrado en los engaños de Larry: “Yo creo que se hará justicia. Le pido a Dios que este hombre no le haya nunca depositado nada a ella, esa sería la bendición, lo que la puede librar, porque ella es una mujer de bien, una mujer trabajadora y le tiene que ir bien”, dijo la actriz.

Por su parte, Andrea Legarreta expresó con exaltación su opinión sobre la presunta omisión de Ninel Conde:

“Es que sí es posible que no te des cuenta, que no sabes. ¡Si no se dio cuenta con quién andaba, menos se va a dar cuenta cuando se quite el grillete! ¡por favor! Hay que tener bien abiertos los ojos, a veces la soledad hace que te involucres con personas inadecuadas. ¡Ay Dios mío!”, dijo la conductora.

Ninel no ha declarado personalmente sobre el caso de su esposo (Foto: Ninel Conde / Instagram)

El ex esposo de Ninel, Giovanni Medina, declaró el día de ayer en una entrevista para Ventaneando, que el mismo día del escape de Larry, Ninel tenía programada una videoconferencia con él y una persona que fungía como mediadora, pues la finalidad de la llamada sería que la cantante viera a su hijo y se hablaran temas de la actual demanda por la custodia del pequeño que se litiga entre ambas partes.

Según el empresario, Ninel se notó nerviosa y alterada, por lo que no se pudo entablar una conversación con ella y se desconectó a los pocos minutos, además de que sólo mostró una parte de su rostro y una pared.

De igual manera, Giovanni escuchó a un perro ladrar, por lo que intuyó que fuera la mascota que Ninel y Larry tienen en su departamento de Miami, lo cual fue confirmado cuando el canino apareció ante la cámara, lo cual habría confirmado que la cantante se encontraba con su esposo al momento de su fuga.

