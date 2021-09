“Hazlo con el corazón”: El emotivo consejo que Vicente Fernández le dio a Omar Chaparro para ser cantante

Vicente Fernández ha sido a lo largo de su carrera como cantante una inspiración para muchos y, Omar Chaparro, no ha sido la excepción. Es por esto, que el también actor se sinceró sobre un momento especial que tuvo con el Charro de Huentitán en 2020.

Chaparro señaló que está preocupado por el estado de salud del famoso artista mexicano y ahondó en que durante toda su vida, las canciones que “El Chente” ha hecho lo han acompañado siempre.

“Cuando estamos de fiesta con los amigos, cuando estamos dolidos, siempre aparece una canción de Vicente Fernández, es parte de nuestra vida. Estoy preocupado por su salud y más que tuve el privilegio de visitarlo en su casa hace un año”, mencionó Omar para TV y Novelas.

Respecto a este encuentro, mencionó que fue un momento muy importante, ya que actualmente él está buscando posicionarse como cantante, pero su carrera en como actor ha hecho que al público le cueste aceptar dicho cambio.

“Le pregunté: ¿Usted qué piensa?, tengo la fortuna de que la gente me dé su cariño como actor y es un poco más difícil que me reconozcan como cantante”, y me dijo que a él le pasó al revés, que él empezó como cantante pero le apasionaban las películas y luego lo empezaron a reconocer como actor, me dijo que la clave era que lo hiciera con el corazón y que disfrutara realmente cantar, que buscara la manera de ser yo mismo y mira que le hice caso