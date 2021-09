Kimberly Loaiza arremetió contra sus fans y los bloqueó por “humillar” a su esposo, Juan de Dios Pantoja

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza ya son marido y mujer (IG: kimberly.loaiza)

Kimberly Loaiza es muy querida en redes sociales, sobre todo en TikTok, sin embargo, el cariño que su fandom de “Linduras” tiene hacia ella, no fue suficiente en esta ocasión, ya que la influencer salió en la defensa de su esposo Juan de Dios Pantoja por el hate que recibe constantemente.

Desde su cuenta de Twitter, Kimberly le envió un mensaje a sus seguidores para pedirles que etiquetaran a aquellos que decían ser parte de sus fans, pero que hablaban mal.

“Dejen aquí las cuentas que se expresan mal de mi familia y se dicen llamar “Linduras”, señaló Loaiza.

Ante esto, la reacción de los internautas no fue lo que ella esperaba, pues varios destacaron que no estaban en contra de la influencer, sino que su pareja era un hombre que no le convenía.

“Aquí estoy Kim si me quieres bloquear estas en tu derecho, yo te sigo a ti, consumo tu contenido pero es demasiado frustrante ver a tu esposo en todas tus redes sociales, si quisiera verlo a él, lo seguiría a él, jamás le he tirado hate a él pero simplemente no me gusta. Su actitud machista, arrogante y grosera no es algo que quiera estar viendo siempre y menos estar viendo como con comentarios disfrazados de “amor” hace que aumenten tus inseguridades, ojala algún día te des cuenta de la mujer maravillosa que sos y que sola puedes...” dijo una usuaria.

La influencer bloqueó a sus fans(Foto: Captura de Pantalla Youtube Canal de Kimberly Loaiza)

De igual forma, otros cibernautas añadieron que la mayoría de los seguidores de Kimberly no estaban de acuerdo con su relación.

“La gente que sigue a kimberly SIGUE A KIMBERLY no a JUAN, el canal claramente dice “KIMBERLY LOAIZA” no “KIMBERLY LOAIZA Y JUAN DE DIOS” Ella debería respetar eso”, externó @konztanzaA.

Pero eso fue solo el inicio de la polémica, ya que unas horas después, Kimberly escribió un duro mensaje a sus fans para decirles que no tenían que agredir a Juan de Dios para dar a entender que la apoyaban.

“Yo no puedo obligarte a apoyar a alguien que no quieres apoyar, Pero tampoco puedo estar de acuerdo con quienes humillan a mi familia, una cosa es ‘no apoyar’ y otra cosa es ‘humillar’ no necesitas ofender para demostrar que no apoyas a alguien”, escribió.

También añadió que comprendía las diferentes opiniones, pero no iba a respaldar a nadie que lastimara con comentarios a sus seres queridos.

Juan de Dios y Kimberly han tenido problemas anteriorente(Foto: Captura de pantalla)

“Entiendo si algunos no están de acuerdo con mi forma de pensar, los respeto y los amo, mis linduras son muy especiales para mi, siempre están en mi corazón. Solo pido respeto para mi familia”, sentenció.

Además, los usuarios comenzaron a reportar que la influencer estaba bloqueando a todos los fans que hablaban mal de su esposo, situación que causó indignación.

“Amiga @KimberlyLoaiza_, aquí te dejo el nombre de una de las personas que con sus actitudes deleznables han afectado demasiado a tu familia y a ti en cuanto a tu salud mental: @Juandedios_P”, escribió @ZYTJavier.

Mientras que otros colocaron: “Las KimOs tienen tres opciones en la vida, ya que kimby, las va a bloquear. 1. Que apoyen a su esposo y sus amigos más grises que la carrera musical de Juan. 2. Seguir apoyando aún con su bloqueo. 3. Cambiar de fandom”.

