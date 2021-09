Alejandro Fernández reveló las enseñanzas que “El Chente” le ha dejado

El cantante dijo que debía continuar con el show (Foto: Captura de pantalla/ YT Tequila Don Julio)

Ante el difícil estado de salud en el que se encuentra actualmente Vicente Fernández, su hijo, “El Potrillo” confesó algunos de los secretos más íntimos de la relación con su padre.

Alejandro Fernández mencionó que su papá fue uno de los ejes principales en el crecimiento de su trayectoria artística, ya que siempre lo exhortó a dar lo mejor de sí.

“Mi papá era y fue uno de los críticos más grandes que tuve en mi carrera, siempre, desde el principio. Siempre estaba al pendiente, atrás de bambalinas viendo cómo hablaba, qué decía, cómo cantaba, si me desafinaba o no, siempre fue y se lo agradezco muchísimo porque aprendí tantísimo de él”, destacó el intérprete de Me dediqué a perderte para el Universal.

De igual manera señaló que una de las enseñanzas que Vicente Fernández le ha dejado a él y a su familia es sobre continuar esforzándose a pesar de que las condiciones sean adversas. Por ello, aunque actualmente el cantante de Acá entre nos está en una situación delicada de salud, “El Potrillo” continúa esforzándose para seguir el ejemplo de su progenitor.

El cantante mexicano Vicente Fernández. EFE/ Francisco Guasco / Archivo

Nos ha tocado muchísimas veces, si hay algo que nos inculcó en la carrera mi padre fue eso, él tuvo un problema algo similar, él estaba de gira en EU cuando le dieron la noticia de que mi abuela había muerto y lo tiene claro y sabe que los compromisos son los compromisos, el trabajo es el trabajo y hay que echarle para adelante aunque siempre estamos conectados preguntando cómo siguen las cosas de mi papá

También, Alejandro Fernández agradeció a todos los seguidores, tanto suyos, como de Vicente por estar al pendiente y mandar buenos deseos y pronta recuperación para el artista.

“Aprovecho para darles las gracias y que nos sigamos uniendo en oración, todavía le hace falta. Va a ser un proceso bastante largo, complicado, y lo interesante es que él está echándole muchísimas ganas y aparentemente son avances pequeños pero los doctores tienen mucha fe de que todo va a salir muy bien”, destacó.

El Potrillo dio un concierto en línea (Foto: Captura de pantalla/ YT Tequila Don Julio)

Cabe señalar que durante la noche de este martes, “El Potrillo” ofreció un concierto gratis y vía streaming desde Youtube titulado Serenata por México.

En cuanto a la situación de Vicente Fernández, el lunes pasado se llevó a cabo un informe médico para dar a conocer los avances en la salud de Vicente Fernández, quien se encuentra internado desde hace casi un mes en el hospital Country 2000 de Guadalajara.

El charro de Huentitán se encuentra aún en terapia intensiva, con un estatus “delicado, pero estable” y ahora se informó que está siendo alimentado por una sonda conectada directamente a su estómago. Así lo dio a conocer el médico internista Luis Alberto Gómez, quien ante la prensa dio detalles del estatus actual del cantante:

“El estado actual del señor Don Vicente Fernández Gómez es en un estado estacionario. Se mantiene muy estable. Cabe señalar que la noche del viernes, derivado de las secuelas de su enfermedad, la incapacidad para poder realizar una deglución efectiva y por el tiempo de evolución, fue necesario realizar la colocación de una sonda de alimentación especial, denominada gastrostomía. Es una sonda que se coloca directamente sobre el estómago, por mínima invasión. El procedimiento se llevó a cabo sin ninguna complicación, sin eventualidades. Al momento se utiliza realizando una alimentación por esa vía, todo eso con el fin de dar confort y retirar la sonda de alimentación que tenía por la nariz”, se puntualizó.

