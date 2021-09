“Oíloooooo”: la irónica respuesta de Loret a AMLO sobre la censura a periodistas en México

“Sabía que para fin de año se iba a estrenar ‘Pinocho 2′, pero no sabía que la iban a adelantar”, declaró entre risas el “Duende Preguntón”, colaborador de Loret de Mola. (Foto: Instagram/Presidencia de México)

El popular periodista Carlos Loret de Mola se hizo tendencia en redes sociales por su reacción al nuevo spot que difundió el presidente Andrés Manuel López Obrador a unas horas de su Tercer Informe de Gobierno.

En el clip presidencial se escucha decir a AMLO que en lo que va de su gobierno no se ha censurado a ningún periodista.

“Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va para el pueblo, pero hay libertades; se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras”, exclamó el titular del Ejecutivo.

Luego de las palabras del mandatario, el también columnista de The Washington Post explotó de ironía y le mandó un mensaje hasta Palacio Nacional.

“¿Ningún periodista es perseguido ni censurado? Oíloooooo”, dijo Loret de Mola en su programa “Así las cosas” de W Radio.

“Sabía que para fin de año se iba a estrenar ‘Pinocho 2′, pero no sabía que la iban a adelantar”, declaró entre risas el “Duende Preguntón”, colaborador de Loret de Mola.

Frente al micrófono y su audiencia, Loret de Mola aseguró que “aquí ejercemos la libertad al costo que sea”.

En el clip presidencial se escucha decir a AMLO que en lo que va de su gobierno no se ha censurado a ningún periodista. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

El pasado 2 de agosto, Carlos Loret de Mola criticó la consulta popular encabezada por Andrés Manuel López Obrador y aseguró que lo único que reflejó el ejercicio es que “ya no tienen al pueblo en la bolsa”.

Sin embargo, el comunicador mexicano aseguró que hay una “falsa impresión” en pensar que esto es un declive para el presidente de México. “Si algo ha demostrado AMLO a lo largo de su historia política es que nunca pierde las consultas populares”, señaló.

Otro caso fue el del 24 de junio, cuando Loret de Mola arremetió y aseguró que para AMLO es más peligroso un periodista crítico que un narcotraficante.

“Ya quisiera cualquier periodista crítico recibir el trato que le da el presidente López Obrador a los narcotraficantes; al “Chapo” Guzmán se refiere a él con cariño, suelta a su hijo, saluda a su mamá. No sea usted periodista crítico porque la avienta los insultos”, declaró el periodista en radio.

En el contexto de que México es uno de los peores países para ejercer el periodismo, Carlos Loret aseguró que la estrategia del gobierno mexicano de darle asilo a refugiados es algo que ya se ha visto en el pasado: “No es la primera vez que un presidente autoritario utiliza este truco para lavarse la cara de sus pescados internos.”

Frente al micrófono y su audiencia, Loret de Mola aseguró que “aquí ejercemos la libertad al costo que sea”. Carlos Loret de Mola (Foto: Instagram@carlosloret)

Carlos Loret de Mola considero que internacionalmente AMLO es considerado un acosador de la prensa crítica y por esta razón “le viene bien” la operación del canciller Ebrard de ofrecerle asilo a periodistas afganos.

“Le es útil para lavarse la cara y esconder la realidad doméstica: Andrés Manuel López Obrador es una amenaza para la libertad de expresión. Lo demuestra cada mañana en sus conferencias de Palacio y confunde el derecho de réplica con un incesante apetito por insultar y descalificar a medios, reporteros y opinadores, y encabezar un acoso que no descansa.” puntualizó Loret.

Por su parte, el el Jefe del Ejecutivo Federal ha destinado espacios en su conferencia matutina para señalar a los medios de comunicación y periodistas que, en sus palabras, “desinforman” sobre el acontecer nacional.

SEGUIR LEYENDO: