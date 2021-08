Héctor “N” mandó mensajes a Sergio Mayer y a su hija Alexa Parra: “la amo y la perdono”

Fue gracias a Daniela Parra que Hector "N" se comunicó con los medios (Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag // Tv Notas)

Héctor “N”, a través de una llamada telefónica con su hija Daniela Parra pudo comunicarse con la prensa en donde aprovecho para mandar un mensaje a Alexa Parra y a Sergio Mayer, quien ha apoyado a la menor durante su proceso legal.

“Que se toque el corazón, yo sé que es una niña buena, yo sé está, como lo he dicho siempre, está manipulada, yo sé que está sufriendo le digo que de verdad la quiero, la amo y la perdono; son años de manipulaciones y la están utilizando. Ella sabe que tenemos recuerdos muy bonitos, que fuimos una familia”, indicó.

Asimismo, el presunto culpable también aprovechó para mandarle unas palabras a Sergio Mayer, en donde le dijo que se ocupara en investigar a fondo.

Daniela Parra ha apoyado a su papá desde que salieron las declaraciones de mamá y hermana (Foto: Instagram/@hectorparrag)

“Que de verdad, antes de subirse a un barco investigue el curso del barco, de dónde viene, que se dé cuenta del entorno, de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está sucediendo porque hay antecedentes. Todo está fraguado desde hace años”, comentó. También agregó que el ex Garibaldi no tiene por qué figurar en su caso.

“Como lo he dicho, todo esto está fraguado desde hace años, y el señor Sergio Mayer en ese afán de quedar, como lo dijo una vez: ‘yo tengo la obligación’, no, señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, podemos denunciar cuando nos consta”, añadió.

Sergio Mayer ha estado apoyando a la menor y a su madre, motivo por el cual ha sido acusado de uso de influencias (Foto: Cuartoscuro)

Todo inició a finales de 2020 cuando su ex esposa Ginny Hoffman y su hija Alexa dieron entrevistas en las que aseguraron que el histrión cometió vejaciones durante años.

El caso aún sigue difuso, aunque el actor se mantiene en el Reclusorio Oriente acusado de agredir sexualmente a su hija. Tanto su abogado como Daniela Parra, se han pronunciado para pedir justicia en un caso que al parecer, tiene lagunas legales.

Daniela explicó a medios de comunicación que su padre fue sustraído de su domicilio en la alcaldía Benito Juárez sin ninguna notificación ni orden de arresto. El abogado de Héctor, José Luis Guerrero Mendoza, indicó a Venga la alegría que el actor no se puso a disposición de un juez y que incluso no pudo confirmar de inmediato que el famoso estuvo aprehendido en el Reclusorio Oriente.

De acuerdo con Hoffman su hija le indicó que Parra se había acercado a ella de manera inapropiada (Foto: Instagram @hectorparrag)

Según la denuncia de Alexa, su padre se tomaba “papeles que eran muy extraños con ella”, como dormir a su lado en boxers mientras ella se quedaba en ropa interior, o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que él mismo pudiera secarle el cuerpo.

“He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales”, dijo a la revista TVNotas.

Según refirió Ginny a la misma publicación, durante una plática sobre la sexualidad de Parra, Alexa le confesó que su padre tenía comportamientos muy extraños con ella, entre los que había tocamientos inapropiados.

