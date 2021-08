Héctor Parra prepara denuncia en contra de su hija Alexa por presunta difamación

Héctor Parra quiere limpiar su nombre, aunque tenga que denunciar a su hija Alexa (Foto: Instagram @hectorparrag)

Después de varios meses en la cárcel por el presunto delito de abuso sexual a una menor, el actor Héctor Parra estaría preparándose para denunciar a su hija Alexa Parra, por quien ahora mismo espera su juicio.

En entrevista con Productora 69, el abogado del acusado, el licenciado José Luis Guerrero, aseguró que su cliente procederá legalmente en contra de su propia hija por haberlo acusado supuestamente con mentiras por abuso sexual hacia ella y la relación presuntamente incestuosa con su otra hija, Daniela Parra.

“En los siguientes días estaremos presentando denuncia en contra de Alexa Parra por las declaraciones que ha venido realizando, en relación con un conducta irregular por parte de Daniela con su papá. Ella le ha atribuido una relación ‘casi de novios’, lo cual es absolutamente falso”, dijo el representante legal.

Según explicó Guerrero, si es que se prueba la inocencia del actor, él levantará su denuncia en contra de Alexa por difamaciones y calumnias.

Daniela Parra acusó a Ginny Hoffman de persuadir a su hermana de denunciar a su padre con supuestas mentiras (Fotos: Héctor Parra/Instagram - Ginny Hoffman/Instagram - Alexa Parra/archivo)

Anteriormente se dio a conocer que el abogado, en nombre de Héctor Parra, levantó otra denuncia en contra de los servidores públicos agentes del ministerio público que supuestamente actuaron indebidamente en el caso de su cliente.

El abogado respondió lo siguiente: “La denuncia es contra ellos y contra sus superiores, contra quien resulte responsable. Por supuesto estamos señalando la responsabilidad de estas dos personas, pero creemos que el caso tiene más profundidad porque ellos por supuesto no pudieron actuar de una manera directa. Por lo tanto suponemos que tuvo que haber algún acuerdo con sus superiores”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

A pesar de buscar justicia a su favor, según comento Guerrero al programa Chismorreo, presuntamente el actor fue amenazado hace unas semanas por dos personas que le pidieron retirar la demanda contra los fiscales que ocultaron información al juez que lo vinculó a proceso.

Daniela Parra y su abogado son los únicos que han tenido contacto con el acusado (Foto: Instagram/@hectorparrag)

José Luis narró cómo fue que Parra fue acosado por dos servidores públicos. “Días después, un domingo por la noche, visitan a Héctor en el interior del Reclusorio Oriente dos personas que dicen ser un policía de investigación y un asesor de oficio; ninguno de los dos tiene que hacer algo dentro de ese penal porque la única diligencia básica que se tendría es la rectificación de la denuncia y para ello es necesaria la llegada de un Ministerio Público”.

Parra también está dispuesto a seguir en pie con la denuncia en contra de su ex pareja, Ginny Hoffman. El abogado contó que la denuncia en su contra data de octubre del 2020, misma fecha en la que la actriz lo denunció por violencia intrafamiliar y acoso sexual.

Ginny Hoffman aseguró que ella sólo está acompañando a su hija en este camino, nunca la habría influido para que acusara sin fundamentos a su padre (Foto: Instagram / @ginnyhoffman_)

Daniela Parra en reiteradas ocasiones ha dado su opinión acerca del caso de su padre, ella asegura que su hermana fue influida por su madre para hacer estas acusaciones, y aunque la considere en parte inocente, el actor pretende limpiar completamente su nombre y eso significa denunciarla a ella también.

“La palabras que dijo mi padre son: ‘no voy a dejar que me sigan haciendo menos, que me pisoteen, yo sé lo que soy y lo que somos, y de aquí pa rriba’. Esas fueron las palabras de mi papá, dije: ‘ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi padre’”, dijo Daniela en Venga la Alegría tras una de sus primeras llamadas con su padre.

