Eric del Castillo habló del embarazo de Lyn May: “yo respeto”

Lyn May y Eric del Castillo coincidieron en 1980 en la película "Perro callejero" (Foto: Cuartoscuro)

Lyn May ha causado revuelo en las últimas semanas, pues la vedette de 68 años dio a conocer que se encuentra esperando un bebé. La noticia sorprendió al público, pero a pesar de las burlas y desacreditaciones, la bailarina ha expresado que en su familia es una condición que ya había ocurrido, pues su madre se convirtió en mamá a los 65 años.

Aunado a ello, la actriz de la película Tívoli compartió en su cuenta de Instagram el ultrasonido del bebé que presuntamente espera junto a su amigo, el cantante Markos D1, quien ha revelado que desconoce la verdad sobre las declaraciones de Lyn, aunque admitió que existen posibilidades, pues sí tuvieron un encuentro íntimo y las fechas coinciden.

Además de los comentarios del público, entre quienes un sector opina que se trata de una broma de la intérprete de A mí me gusta lo que a ti asusta, lo cierto es que la bailarina exótica al momento continúa sosteniendo su versión, aun en contra de lo declarado por Carmen Salinas, quien aseguró que Lyn miente y “está jugando” con el público y la prensa.

El ultrasonido que Lyn May presentó en sus redes sociales (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Al respecto, el actor Eric del Castillo, quien coincidió en su juventud con Lyn May y con quien presuntamente sostuvo un amorío, fue cuestionado. El histrión fue prudente al mencionar el supuesto embarazo de la bailarina acapulqueña de ascendencia china, pero sí recomendó a sus compañeros de gremio que no se conduzcan con mentiras para no confundir al público.

“Bueno, ojalá, si eso le conviene a su vida personal, pues qué bueno, ojalá”, mencionó en una entrevista condedida al programa De primera mano. El veterano actor también defendió la libertad de cada quien “de inventar lo que quiera”:

“Yo respeto mucho lo que digan los compañeros, y cuando sean mentiras comprobadas hacen mal porque desorientan al público y se crean un ambiente de que los actores, los artistas, somos mentirosos, pero cada quien es dueño de inventar lo que quiera, ojalá que sean siempre cosas verídicas” dijo Del Castillo del supuesto embarazo del que incluso también ha trascendido que se trataría de uno gemelar.

Eric del Castillo exhortó a sus compañeros a conducirse con la verdad (Foto: Juan Vicente Manrique)

En mayo de este año, Del Castillo y May dejaron entrever que tuvieron un romance cuando ninguno de los dos había contraído ningún compromiso sentimental.

Ambos actores fueron invitados al programa Chisme No Like y hablaron de sus carreras individuales, así como de la etapa en la que compartieron set de grabación con la película Perro callejero de 1980. Según Lyn May, la relación que tuvo el actor con sus compañeros de trabajo fue buena, pero ninguna como la que tuvo con ella, porque ambos eran solteros y se sintieron atraídos. “Todavía él no estaba matrimoniado, era soltero, y yo soltera... pues, ¿verdad’”, le preguntó a del Castillo, quien respondió con un tímido “pues sí”

La vedette relató que ellos fueron amigos mucho antes de que tuvieran que trabajar juntos en Perro callejero y es por ello que su relación tomó otra dirección al pasar el tiempo. El protagonista de Fieras en brama habría conquistado a su compañera con sus canciones, pues Lyn aseguró que del Castillo le llegó a dedicar temas románticos.

En "Chisme no like" Lyn aseguró que entre ellos hubo un amorío pues eran solteros (Foto: Captura de Pantalla)

Su relación no duró mucho tiempo, pues ambos contrajeron matrimonio con sus respectivas parejas, Eric del Castillo incluso se divorció a los tres años de su primera boda, pero la amistad con Lyn permaneció.

Aunque ninguno quiso profundizar en detalles, ante las preguntas de la presentadora Elisa Beristain, no negaron que todavía sienten gran aprecio el uno por el otro, incluso Lyn dijo que todavía está un poco enamorada de su compañero, por el excelente actor y caballero que ha sido con ella a pesar del distanciamiento que han tenido.

SEGUIR LEYENDO: