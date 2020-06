Lunes de los famosos en México: Yalitza Aparicio platicó sobre sus nuevos proyectos y más

Yalitza Aparicio habló sobre sus proyectos a futuro

La actriz y modelo Yalitza Aparicio informó que ya está planeando su regreso a la pantalla grande luego de su aparición en el éxito de la película “Roma”. Así lo dijo Aparicio para el programa Hoy:

Estoy en verdad trabajando. Aunque muchas personas consideren que no estoy haciendo nada; entre escribir algunos discursos, entrevistas, artículos o lo que se me presenta día con día, también estoy tratando de aprender un poco más sobre el cine, todo el mundo sabe que empecé en cero, así que para mí es un avance las pocas cosas que sé

Yalitza también afirmó que tiene muchas ofertas de trabajo gracias a su creciente popularidad aunque reiteró que se está tratando de esforzar para hacer algo diferente a lo hecho en “Roma”. Destacó que no será algo en corto plazo, sino en dos o tres años:

También estoy tratando de capacitarme por ciertas cosas que requieren algunos personajes que están en puerta, una película no se hace de la noche a la mañana, tarda mucho tiempo, es algo que aprendí (...) No sé, en dos o tres años verán el resultado, pero espero que sea algo diferente, en verdad me estoy esforzando por hacer algo diferente