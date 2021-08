“Sigue haciendo las cosas perfectitas”: qué piensa Roberto Palazuelos sobre “Luis Miguel: La Serie”

Palazuelos dice que es mejor vino que Luis Miguel (Instagram)

Roberto Palazuelos tiene un oscuro pasado con el cantante Luis Miguel del cual no ha podido desprenderse durante todos estos años y, ahora, con la serie del “Sol”, el actor no perdió la oportunidad de dar su opinión al respecto y de revelar si demandaría al cantante por usar su imagen.

Fue en el programa De primera mano donde “El Diamante Negro” mencionó todos los detalles y ahondó en que no procedería legalmente contra “Luis Mi” porque Miguel Alemán Magnani, buen amigo suyo, era un productor de la serie de Netflix y no quería perjudicarlo.

“Ya no quise lo hice ¿para qué? No me interesa meterme en esas vibras de demandar a gente que quise en un momento y ahí está Miguelito también que le tengo mucho aprecio, tampoco tiene caso, ya pasó”, puntualizó.

De igual forma, añadió que ya no tenía relación con Luis Miguel y confesó que se lo encontró hace un tiempo en un restaurante en Miami, pero con quien sí habla aún es con su hermano Alejandro. Respecto a la serie mencionó que no tenía interés en lo que se dijera.

“Ni me interesa opinar, me da flojera. Pienso que para que una serie pegue bien no debes de mostrarte tan perfecto, a la gente también le gusta ver las imperfecciones y ahí viene el gran éxito. Si sigue haciendo las cosas tan perfectitas y cuidarlo tanto le van a quitar el éxito, todos los seres humanos tenemos muchas cosas buenas y también cosas malas que la gente quiere ver”, ahondó el también empresario.

Palazuelos es dueño de varios hoteles (Foto: Instagram / @robpalazuelosbadeaux)

Cabe recordar que el empresario y actor Roberto Palazuelos fue uno de los mejores amigos de Luis Miguel. Sin embargo, su relación amistosa ha dado mucho de qué hablar tras la bioserie producida por Netflix del también conocido como “Sol de México”, ya que en ella se recreó con detalle gran parte de la juventud del intérprete de No sé tú y muchos de ellos han sido negados por el magnate, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que el material es ficticio.

Aunque ambos personajes sostuvieron una buena amistad en su juventud, cada uno emprendió caminos distintos para alcanzar el éxito, pues mientras Luis Miguel le dio seguimiento a su trayectoria como intérprete musical de baladas románticas, boleros, tangos y hasta regional mexicano; Roberto Palazuelos decidió seguir participando como actor en algunos melodramas de Televisa y comenzar su carrera como empresario del ramo hotelero en algunas playas mexicanas.

Roberto Palazuelos es conocido como El Diamante Negro (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Según el sitio web Celebrity Net Worth, “El Sol de México” posee una fortuna de 180 millones de dólares, cifra calculada con base en estimaciones de información pública o de primera mano de los famosos o sus representantes. La fortuna que ha amasado el artista incluye el dinero recabado durante sus giras y conciertos, venta de discos a nivel mundial, así como las regalías recibidas por derechos de autor o, en el caso de Netflix, por haber permitido al gigante del streaming contar su historia de vida a través de dos temporadas con 13 y ocho episodios, respectivamente.

Por su parte, Roberto Palazuelos también conocido como “El Diamante Negro” posee 12 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth, cifra muy inferior al patrimonio neto de Luis Miguel. No obstante, otros sitios web han asegurado que su riqueza podría alcanzar los 25 millones de dólares, provenientes de la herencia que dejó su abuelo, un importante abogado y empresario en la zona de Acapulco.

