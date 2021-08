El día que Adela Micha enfrentó a El Tigre Azcárraga por recibir una paga injusta

Adela Micha y Emilio Azcárraga Milmo (Foto: Twitter/@raulbrindis/Cuartoscuro)

Adela Micha trabajó en Televisa por 33 años, en esa empresa obtuvo el éxito que actualmente goza al ser la titular de varios noticieros, pero su estadía en esa televisora no siempre fue buena, pues llegó a sufrir tratos injustos por parte del dueño de la empresa, Emilio Azcárraga Milmo.

Como la mayoría de los trabajadores de la televisora lo hicieron saber, “El Tigre” se ganó su apodo al tratar a sus empleados con amor y respeto a veces, pero siendo también tajante al momento de decidir qué pasaría con ellos según sus propios intereses y los de su empresa.

Según relató la periodista en su canal de YouTube después de salir de Televisa, a ella le toco sufrir uno de los zarpazos del tigre cuando acababa de dar a luz a su primer hijo, pues Azcárraga Milmo decidió que trabajara en el turno nocturno sin el sueldo que le correspondía.

Emilio Azcárraga habría hecho que una de sus periodistas más jóvenes trabajara en el turno nocturno, pero sin una paga que le beneficiara (Foto: Twitter / @DATO_AGUILA)

Un día el empresario llamó a Adela para decirle que quería que trabajara en la madrugada, pero ella lo dudó al tener un hijo tan pequeño todavía en brazos, sin embargo, tampoco encontró la forma de rechazar al “Tigre” y terminó aceptando un contrato que no la beneficiaba.

“Le dije: ‘Mire, lo voy a hacer porque no puedo decirle a usted que no, pero págueme más’, y me dijo: ‘¿Cómo? ¿los de la madrugada no ganan más? Ah, no. Desde este momento los de la madrugada ganan más’”, habría sido su plática.

Pese a que pensó que había resuelto de buena forma su cambio de turno y, además, había beneficiado a sus compañeros, se dio cuenta de que para ella no había tenido un buen final esa plática. En ese momento le asignaron un turno laboral de horas salteadas que consistía en trabajar activamente a la 1:00, 3:00 y 5:00 horas.

Adela Micha comenzó su carrera en Televisa desde muy joven, a los 20 años (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Sólo una hora le era pagada como si estuviera trabajando en turno nocturno, pues las otras dos eran consideras como vespertino y matutino respectivamente, pero además comprobó que eso sólo le estaba pasando a ella.

“Yo decía ‘¡es broma!’. Estaba Jesús Díaz, yo hacía 1, 3 y 5, y Jesús hacía 2, 4 y 6, entonces le dije: ‘Pues te chingar*n, porque la 1 no te la van a pagar’, me dice: ‘No, no, a mí sí me la pagan’”.

La comunicadora mostrando su desacuerdo, intentó resolver su paga con Jacobo Zabludovsky, quien entonces era el periodista con más importancia en Televisa y más cercano a Azcárraga Milmo. Él le habría dicho que no se preocupara, pues solucionaría todo.

Adela Micha trabajó dentro de Televisa por más de tres décadas, pero aseguró no siempre recibió buenos tratos por parte de los dirigentes de la televisora (Foto: Instagram/@adelamicha)

Nuevamente, Adela logró un cambio en su horario, pero tampoco fue lo que esperaba, pues nuevamente le estaban pagando menos horas como nocturnas y seguía siendo la única en esa situación.

Finalmente, Micha decidió hablar de nuevo directamente con “El Tigre”, pues aseguró que su paga era muy baja y no podía permitir que intentaran reducirla más, pues además ya era madre y tenía que ver por su hijo recién nacido; esa fue la forma en que logró resolverlo.

Aunque laboró por más de tres décadas en la televisora de los Azcárraga, Adela Micha descubrió que después de salir de Televisa fue vetada de la empresa. Según narró en su canal de YouTube, le impidieron la entrada a las instalaciones tres años después de que salió de sus filas.

En TV Azteca le sucedió algo similar al intentar promocionar uno de sus shows, por lo que en ninguna de las dos empresas es aceptada.

