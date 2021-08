Juan Osorio aclaró si Eva Daniela está embarazada de su próximo hijo

La pareja inició su relación en el rodaje de esta telenovela (Foto: Instagram/@juanosorio.oficial)

Algo que llamó la atención desde que anunciaron su relación, fue la diferencia de edades entre la actriz y el famoso productor; mientras Eva Daniela tiene 26 años, Juan Osorio tiene 64, aunque ambos han dejado en claro que para ninguno de los dos esto representa un límite para su amor.

Juan Osorio admitió que sí ha construido una fuerte relación con la actriz pues está enamorado de ella, pero que de momento, no se encuentra embarazada: “No es el momento... Estoy muy enamorado de Eva Daniela y la quiero mucho, pero no”, explicó el productor de ¿Qué le pasa a mi familia?

El rumor sobre la supuesta llegada de un nuevo integrante a la familia de Juan Osorio comenzó por una fotografía que publicó el mismo productor. Algunas versiones afirman que si Emilio no tendrá un hermano menor por parte de la familia paterna, probablemente sea de Niurka, su madre, aunque se trata de especulaciones únicamente.

Emilio Osorio no tendrá un hermanito (Foto: Las Estrellas)

La noche del miércoles 11 de agosto, Juan Osorio compartió que su hijo Emilio tendría un hermano y aunque no dio más explicaciones, internautas asumieron que esa fue la forma en que el productor había anunciado que tendría un hijo con su pareja, la actriz Eva Daniela.

A través de un tuit el productor de telenovelas habría anunciado que será padre. “Cara de cuando te enteras que tendrás un hermanito”, escribió Osorio, agregando una foto de su hijo sorprendido supuestamente por la noticia recibida.

Este fue el tuit que desató los rumores(Foto: Twitter/@osoriojua)

En ese momento algunos fans de Emilio e internautas reaccionaron sorprendidos y se cuestionaron si en realidad no se trataba de algún tipo de promocional para alguna nueva telenovela, pues el hecho de que no haya confirmado tal cual la noticia pone en duda la intención del productor.

A pesar de los cientos de respuestas que recibió Osorio en su tuit donde lo cuestionaron por el mensaje que escribió, el productor de telenovelas tardó más de 10 días en confirmar si la noticia era verdad. Por su parte, Eva Daniela no realizó ninguna declaración al respecto.

En junio de este año Eva Daniela, la joven quien da vida a “Lorena” en el proyecto producido por su novio, reveló cómo conoció al que considera amor de su vida.

Eva y Juan graban Tik Toks juntos (Foto: Instagram/@juanosorio.oficial)

Según relató la actriz, el amor que surgió entre ellos no fue algo que se esperara porque ella buscaba enfocarse en su carrera y dejar de lado a sus pretendientes, los cuales nunca eran lo que deseaba para una pareja, pero “el amor llegó y superó mis expectativas”, dijo para Las Estrellas.

“Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho, estoy contenta”, resaltó Eva.

Agregó que el productor la enamoró con los detalles que tenía con ella, la forma en que la trataba, lo caballeroso que llegaba a ser y que siempre intentaba estar pendiente de lo que ella necesitara. Sus citas comenzaron como amigos, salieron a comer y ella se divirtió con él.

Eva Daniela no estaba acostumbrada a publicar su vida privada (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

Después, comenzó a mandarle flores con dedicatorias, lo que le hizo entender que le gustaba y le sorprendió lo evidente que hizo el hecho de que buscaba tener con ella más que una amistad, lo que la empujó a darle el “sí”.

Para Eva no ha sido fácil tener que enfrentar la avalancha de comentarios que obtuvo cuando ella y Osorio hicieron pública su relación, pues no acostumbraba a tratar de esa forma a su vida privada, pero con el tiempo comprendió que ser una figura pública algunas veces implica que muchas personas estén al tanto de lo que hace; pues actualmente comparten diversos Tik Toks y muchos videos en redes sociales.

