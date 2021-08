La razón detrás de la misteriosa salida de “Cositas” de Televisa

Alma Gómez aseguró que su personaje fue creado desde cero pero con ayuda de los productores y su mamá (Foto: Instagram/@cositasoficial_)

El programa El Espacio de Cositas es recordado como uno de los mejores programas infantiles de la televisión mexicana a principios de los años 90 hasta su final en el 2007. Recientemente Alma Gómez incursionó en la plataforma TikTok para llegar a las nuevas generaciones y reveló la verdadera razón de su repentina desaparición de la pantalla chica y en específico de Televisa.

Una de sus publicaciones que se ha viralizado en la red social de cortometrajes es un video donde se habla de sus inicios y del rumor sobre si uno de los motivos por los que Cositas salió del aire fue por su participación en una sección del programa de Adal Ramones. El personaje de Alma se unió a una de las parodias realizadas en Otro Rollo, el cual se llamaba El Gran Carnal, que era una referencia a otro éxito de la televisora, Big Brother.

"Cositas" sigue ayudando a los niños a hacer creativas y prácticas manualidades (Foto: Instagram/@cositasoficial_)

Este sketch de comedia dividió la opinión de los que conocían a la experta en manualidades, pues algunos televidentes consideraron que la participación de Cositas agregaba un toque diferente de humor, pero otros espectadores no estuvieron de acuerdo con su integración por los chistes de doble sentido y las bromas sexuales que no iban de acuerdo con el público infantil al que pertenecía su programa.

Sin embargo, esta no fue una de las razones para que su espacio de manualidades fuera retirado de la televisión. Su carrera continuó hasta el año 2007 pues Televisa decidió no seguir con el proyecto, ya que se buscaba un perfil más juvenil para el Canal 5.

Su popularidad se consolidó gracias a los 20 años de transmisión de su programa, por lo que Alma siguió personificando a Cositas, pero ahora para fiestas infantiles, Baby Showers, primeras comuniones y despedidas de soltero.

A inicios de este año, Alma cumplió 61 años de edad (Foto: Instagram/@cositasoficial_)

Fue hasta el año de 2015 cuando Gómez decidió crear las redes sociales de su personaje, en donde recibió el cariño de su público, pues decidieron seguirla y recordar su gran carisma y personalidad. Cinco años después creó su canal de YouTube para continuar con su proyecto de enseñar manualidades a los menores de edad.

Tiempo después Cositas decidió llevar su contenido a la plataforma TikTok, pero recibió una crítica de José Eduardo Derbez al verla en la red social, donde comentó. “No sé si ponerme a hacer manualidades o pedirle unas enchiladas suizas”. El hijo de Eugenio Derbez fue duramente criticado por los fieles seguidores de la experta en manualidades, pero Alma decidió contestarle de una forma muy amable.

"Cositas" ha colaborado con otros personajes infantiles como Patylu (Foto: Instagram/@Patyluoficial)

“¡Hola qué tal amigos! ¡Hola José Eduardo! Pues quería prepararte unas enchiladas suizas pero no me salen tan ricas como las de Sanborns, así que te voy a enseñar a hacer un Búho para que te acompañe por las noches”.

El personaje de Cositas comenzó a salir en la pantalla chica en el año 1988, y en una entrevista con Janett Arceo, la creadora de manualidades reveló cómo fue su llegada a la televisión. “Resulta que la maestra de mis hijos conocía a varios productores, entonces Javier Toledo me invitó a formar parte de un proyecto que se llamó Arcoíris de Imaginación. ahí tenía que representar a un personaje que hacía cosas manuales”.

Otro de los proyectos de Alma ha sido escribir un cuento infantil "Cositas y Duna" y Janett Arceo, en la imagen, adquirió la obra de su amiga (Foto: Instagram/@cositasoficial_)

También reveló que el nombre de Cositas surgió de una equivocación. “Hubo una junta y yo fui con mucho miedo, la verdad yo no tenía idea porque estaba viviendo algo increíble, fui y llevé unas cosas que había hecho para la escuela. A todos les gustó y paso algo chistoso, de ahí surge el nombre de Cositas. Me dijo: ´tienes libertad de vestirte como quieras y vas a hacer cositas´ y yo pensé que me decía que me voy a llamar Cositas, y yo le dije: ´¿Voy a ser Cositas?´ y me dijo: ´Bueno, vas a ser Cositas´”.

