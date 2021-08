Cristian Castro reveló por qué no ve a sus hijos mayores

Cristian no ha visto a sus hijos desde que comenzó la pandemia Foto: Instagram/@cristiancastropop

Cristian Castro ha estado envuelto en una polémica desde hace varios años debido a las diversas declaraciones que ha hecho acerca de su paternidad, en las cuales ha dicho, entre otras cosas, estar arrepentido de haber tenido tres hijos, pues considera que tener una familia “grande” afecta en la calidad de las interacciones familiares.

Durante su visita a República Dominicana, Cristian concedió una entrevista al programa Hoy, donde platicó acerca de la relación que sostiene con sus hijos mayores, quienes viven con su madre Valeria Liberman en Miami.

Según el cantante, no ha podido visitar a sus hijos, Simone y Mikhail Zaratustra, desde que inició la actual situación sanitaria: “Ahora con la pandemia, no quiero contagiarlos, ellos tampoco a mí, yo vivo en Los Ángeles, ellos viven en Miami”, afirmó Cristian y continuó: “Ahorita un poco el foco de la pandemia creo que está en Miami, la verdad que no los veo mucho, en esta pandemia, ha estado imposible”.

Cristian afirma que Miami es un foco de infección, por lo que no visita a sus hijos Foto: Instagram/@cristiancastropop

Cristian afirmó en una entrevista para Hola que no se considera un buen padre, pues no es una persona entregada a sus hijos, aunque afirmó que sí cumple con el cariño que puede darles.

“Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado lamentablemente, porque es lamentable. Quisiera ser más aficionado a ser padre, más allegado, pero finalmente me llama más la atención a la canción que estoy haciendo, el viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente”, contó Cristian.

A pesar de la distante relación que mantiene con sus hijos mayores, Cristian afirmó que es más cercano a su hija Rafaella, quien fue el fruto de su relación con la colombiana Paola Eraso. La pequeña también convive con su abuela Verónica Castro, con quien compartió escenario en el programa Pequeños Gigantes en 2019.

Cristian tiene dos hijos con Valeria Liberman y una hija con Paola Eraso Fotografía Instagram cristiancastropop

Verónica Castro reveló a finales del año pasado el conflicto que la mantiene alejada de sus nietos, a quienes no ve desde hace más de 10 años, pues afirmó que tienen una relación complicada debido al carácter de la argentina.

En una entrevista para Ventaneando, la actriz declaró lo siguiente: “Sí duele, duele bastante estar lejos de mis nietos. Me da mucho coraje del tiempo, porque no sabemos qué puede pasar mañana, qué tal que se va uno y ya no te dio chance de nada”, afirmó Verónica Castro.

Debido a su edad, Verónica Castro no sabe cómo acercarse a ellos sin tener que lidiar con su madre, pues afirmó que “Ella es muy grosera. Es una mujer muy grosera”, y contó cómo fue que su relación se fracturó:

“Una vez casi le pega a su mamá y le habló muy feo el día de la petición de matrimonio de Cristian. Ese día la regañé muy fuerte, le dije ‘no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, así que no le vuelvas a faltar el respeto a tu madre porque es como si me faltaras a mí o a cualquier mamá, así que no le vuelvas a gritar así’”, contó la actriz.

Verónica Castro tiene una mala relación con la madre de sus nietos mayores

Desde aquél momento, la relación entre las dos empeoró, pues afirmó que “Se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá”.

Verónica afirmó que le da mucha pena hablar sobre el tema porque Valeria es la madre de sus nietos y ha intentado arreglar las cosas pero ella no ha tenido la disposición para reconciliarse.

