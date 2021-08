Cristian Castro envió palabras de apoyo para Vicente Fernández

Cristian castro lanzó un mensaje de apoyo para la familia Fernández (Fotos: Instagram @cristiancastronoi // Cuartoscuro)

El intérprete de No Podrás, Cristian Castro, lanzó un mensaje de apoyo para el cantante de regional mexicano Vicente Fernández, después de que se enterara que se encuentra hospitalizado por un accidente que tuvo en su hogar.

“Esto es sólo una piedra más en el camino que vas a superar. Un abrazo a la familia Fernández que está pasando por un momento de preocupación. Luz y fuerza para El Rey, @_vicentefdez”, escribió el hijo de Veronica Castro.

El cantante aprovechó para compartir una foto de hace unos años, en donde salen ambos intérpretes. Castro y Fernández han compartido escenario en más de una ocasión, sin embargo, a pesar de que Vicente le ha producido discos a Cristian, no se ha visto ninguna producción en donde los dos ensamblen sus voces.

Castro ha señalado que Vicente Fernández fue quien más apoyó a su madre para que llegara a los palenques (Foto: Instagram/@cristiancastronoi)

Asimismo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Castro reveló que Fernández fue quien lo cuidaba mientras su madre estaba en el escenario.

“Me acuerdo mucho de don Vicente, pues ahí jugándome, en lo que mi mamá cantaba, y estaba en el camerino, ahí jugábamos a varias cosas y me hablaba de muchas cosas. Me enseñaba los gallos, siempre me llevaba a ver a los gallos”, narró Castro.

El lunes 9 de agosto se dio a conocer que Vicente Fernández sufrió de un accidente que hasta el momento lo mantiene en el hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, el cantante continúa en terapia intensiva; la familia confirmó que se trata de un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical debido a un golpe con un buró.

El pasado 9 de agosto, Fernández fue internado por un fuerte golpe con un mueble de su casa (Foto: AP/Refugio Ruiz)

Los Fernández han decidido a partir de este martes 10 no exponer más detalles de la salud del patriarca después de sacar el comunicado en donde informaban que se encontraba “grave, pero estable” después de la caída que sufrió el pasado fin de semana.

Según reportó esta mañana el programa Despierta América, la salud del intérprete de regional mexicano ha tenido un buen progreso desde el viernes, y continúa estable. Supuestamente la caída le habría causado una fractura en el cráneo y una lesión en la columna, aunque esto no ha sido confirmado por la familia.

De acuerdo con el programa Venga la Alegría, Roberto Hernández, cirujano ortopedista y traumatólogo especialista en columna vertebral informó que las extremidades del cantante podrían dejar de funcionar en caso de que se presenten complicaciones.

“Por la altura que tiene la lesión cervical, puede llegar a perder la función motora de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Es como lo que le pasó al actor de Superman, Christopher Reeve”, señaló para el programa matutino.

El cantante podría perder la movilidad de sus extremidades (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Fernández aún permanece intubado en la unidad de Cuidados Especiales del Hospital Country en Guadalajara, Jalisco.

La periodista Ahtziri Cárdenas aseguró que ningún miembro de la familia tiene permitido hablar con la prensa sobre la salud del cantante de 81 años, ya que incluso ellos tienen un acceso restringido debido a las condiciones del paciente y a la actual emergencia sanitaria por COVID-19.

Por otra parte, el programa Hoy informó que “la familia Fernández intentó sacar a don Vicente del país, específicamente a la ciudad de Houston para llevarlo a una unidad especialista y esto no pudo realizarse, debido a que los médicos comentaron que era muy complicado porque en este momento está completamente inmóvil, esa es la estrategia médica”, dijo el reportero Ernesto Buitrón.

SEGUIR LEYENDO: