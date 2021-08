Barry Keoghan, actor “The Eternals”, fue hospitalizado tras una brutal agresión en la vía pública: tiene lesiones en el rostro

Barry Keoghan que dará vida al villano de “The Eternals” sufrió lesiones en su rostro después de ser atacado en la vía pública (The Grosby Group)

Barry Keoghan, quien dará vida al personaje de Druig en “The Eternals”, fue hospitalizado con graves lesiones faciales después de ser víctima de una agresión el sábado por la noche, en la localidad de Galway, en Irlanda, según informó el periódico local Sunday World.

Después del incidente en la vía pública, el intérprete de 28 años, protagonista de películas como “Dunkerke” y “El sacrificio del ciervo sagrado”, fue trasladado al Hospital Universitario de Galway el domingo por la mañana temprano con varias lesiones, incluidos cortes en la cara. Recibió el alta en las últimas horas, según informó el citado medio.

El diario The Independent informó que Keoghan fue encontrado alrededor de las 3:00 de la madrugada a las afueras de uno de los hoteles más elegantes de la ciudad, donde al parecer estaba hospedado. No se han producido arrestos en relación a posibles autores de la agresión, ni se espera que Keoghan presente cargos, según indica la misma fuente, aunque las investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido están en curso.

Al parecer Keoghan -nominado a los BAFTA de 2019 en la categoría Estrella Ascendente-estuvo en un bar antes de que lo encontraran en los alrededores del alojamiento, dando vueltas con heridas muy visibles. “Lo vieron por la ciudad y dijo que iba a ver a algunas personas con las que se había hecho amigo cuando estaba en el extranjero”, dijo un vecino del lugar al medio irlandés en relación a las horas previas del incidente.

El actor Barry Keoghan termina en el hospital por una agresión (Grosby)

Pese a su corta edad el actor cuenta con amplia experiencia frente a las cámaras y participó en títulos como “Dunkerque” de Christopher Nolan, “El sacrificio de un ciervo sagrado” de Yorgos Lanthimos y la serie de HBO “Chernobyl”. Es también conocido por su trabajo en “American Animals” y, más recientemente, en “The Green Knight”.

Keoghan protagonizará “The Eternals” de Marvel, película dirigida por la cineasta ganadora del Oscar Chloé Zhao por su su trabajo en “Nomadland” y en la que comparte elenco con Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Richard Madden, entre muchos otros. Keoghan interpretará al villano Druig.

Y el año que viene estará en “The Batman”, la película de Matt Reeves con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro, en el rol de Stanley Merkel, oficial de policía de Gotham City.

Keoghan también estará en la serie “Masters of the Air”, donde once hombres dentro de un bombardero conocido como la “Fortaleza Voladora” luchan por sus vidas contra una gran cantidad de combatientes alemanes enemigos. A medida que los bombarderos estadounidenses son eliminados uno por uno, su misión se vuelve muy clara: sobrevivir.

