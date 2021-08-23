Cómo luce la niña más hermosa del mundo 16 años después de su icónica foto

Thylane Blondeu fue nombrada la niña más hermosa del mundo cuando tenía cuatro años (Foto: IG / @thylaneblondeau)

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Thylane Blondeau fue nombrada la niña más linda del mundo en 2005, cuando solo tenía cuatro años. Durante su adolescencia, a la edad de 17, volvió a arrasar colocándose como la cara más bella, un ranking organizado por TC Candler.

“Simplemente no lo puedo creer. Muchas gracias a TC Candler y a toda la gente que votó. ¡Nunca pensé que fuera la número uno! Estoy agradecida con todos ustedes”, expresó la joven modelo en su cuenta de Instagram.

Blondeau ha participado en distintas pasarelas colocándose como una reconocida modelo (Foto: IG / @thylaneblondeau)

Hija del futbolista Patrick Blondeau y la diseñadora Veronika Loubry, Thylane incursionó en el mundo de la moda e incluso fundó su propia marca de ropa. Además, ha participado en distintas pasarelas colocándose como una reconocida modelo.

Embajadora de marcas importantes como Chanel, Dolce & Gabbana, y Lacoste. Además, se convirtió en embajadora de L’Oréal, una firma destacada de productos para el cabello.

Blondeau incursionó en el mundo de la moda e incluso fundó su propia marca de ropa (Foto: IG / @thylaneblondeu)

Blondeau cuenta con 4.3 millones de seguidores en Instagram, red social en la que acostumbra compartir fotografías con looks que sorprende a más de un internauta. En traje de baño o luciendo ropa deportiva, la modelo también suele publicar imágenes con sus seres queridos, entre los que figura su novio Ben Attal.

Fue precisamente al lado de este joven que Thylane fue captada vacacionando en una playa francesa. Luciendo un traje de baño azul de dos piezas y el pelo recogido en una coleta, la modelo se sumergió en agua clara y disfrutó con las gafas de sol puestas.

Cabe recordar que desde pequeña, su actuación siempre ha sido polémica. A los 10 años realizó una producción de fotos de niñas disfrazadas de mujer. Vestidos de lentejuelas, zapatillas aguja, maquillaje en abundancia y poses como si fuera adulta, desataron un escándalo con la osada publicación de la revista Vogue París.

Blondeau participó en otras editoriales de Teen Vogue, así como en la portada de la revista Jalouse (Foto: IG / @thylaneblondeau)

La polémica fue tal que hasta escaló a la esfera política, pues el primer ministro británico David Cameron convocó un encuentro con la organización cristiana Mothers’ Union para tomar medidas contra la objetivación de los niños en la publicidad y los medios de comunicación.

Posteriormente, Blondeau participó en otras editoriales de Teen Vogue, así como en la portada de la revista Jalouse. A los 12 años, la joven realizó una sesión de fotos para la publicación y volvió a poner en escena la polémica en relación a la edad de las modelos. Si bien el ideal supone que sean mayores de 18 años, la tendencia en el mundo de la moda es que cada vez sean más jóvenes.

Por ejemplo, Marc Jacobs convocó a Dakota Fanning para hacer la campaña de su fragancia Oh Lala. Pero debido a las poses que tenía la actriz en las fotos, la Advertising Standards Authority (Oficina de Regulación de la Publicidad Británica) censuró este anuncio y retiró la campaña por considerarlo provocativo al contar con menores de edad.

Su madre, Veronika Loubry, reaccionó a las fotografías cerrando la cuenta de Facebook de la pequeña (Foto: IG / @ThylaneBlondeau)

Su madre, Veronika Loubry, reaccionó a las fotografías cerrando la cuenta de Facebook de la pequeña. Sin embargo, más adelante la apoyó en su carrera como imagen de reconocidas marcas.

La joven modelo está acostumbrada a aparecer en los reflectores debido a la carrera que su padre, Patrick Blondeau, forjó durante varios años.

En la posición de defensa, el deportista jugó en importantes clubes europeos, como son Sheffield Wednesday, Girondins de Burdeos, Olympique de Marsella, Watford FC y US Créteil. Además, compitió con la selección francesa en dos ocasiones.

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